Rozvod Madonny a Ritchieho: začal boj o děti a bohatství

Průběh rozvodového stání se tedy může pořádně protáhnout. Manželé spolu navíc před sňatkem nepodepsali předmanželskou smlouvu.

"Madonna a Guy Ritchie souhlasili s rozvodem po sedmi a půl letech manželství. Konečné vyrovnání ale ještě není ujednáno," oznámila mluvčí dvojice Liz Rosenbergová.

VIDEO: Začal rozvod Madonny a Ritchieho. Právníci doufají, že se oba dohodnou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Popová královna při prvním jednání svému muži nabídla patnáct milionů liber a venkovské sídlo Ashcombe House ve Wiltshire za 12 milionů, on ovšem chce polovinu majetku nabytého v manželství, který čítá 155 milionů liber (80 milionů jsou společně naspořené peníze a 75 milionů je hodnota dalšího jejich společného majetku). Celou věc tak musí vyřešit právníci.

Režiséra bude v rozvodovém klání zastupovat londýnská právnická firma Manches, Madonna si údajně najala právničku Fionu Shackletonovou, která hájila u rozvodu s Heather Millsovou zájmy Paula McCartneyho.



Madonna s manželem Guyem Ritchiem a dětmi Roccem a Lourdes

Dalším bodem v rozvodovém jednání budou určitě děti. Manželé se musí dohodnout, kde budou jejich potomci žít. Dojde-li na právní bitvu, britské soudy se zřejmě podle časopisu People postaví na zpěvaččinu stranu.

Dvojice vychovává tři potomky, osmiletého syna Rocca, kterého má Madonna s Ritchiem, adoptovaného tříletého Davida a nakonec dvanáctiletou Lourdes, jejímž otcem je zpěvaččin bývalý trenér Carlos Leon.

Všichni nyní společně žijí v Londýně, ale pokud se Madonna rozhodne přesídlit znovu do New Yorku, kde mimo jiné pobývá i otec Lourdes, a bude chtít vzít děti s sebou, britské soudy patrně rozhodnou v její prospěch. Stejně tak je nepravděpodobné, že by rozhodly o rozdělení dětí.

MADONNA A JEJÍ KARIÉRA: VELKOU PŘÍLOHU NAJDETE ZDE

Podle mluvčí Liz Rosenbergové ale ještě stále existuje šance, že se dvojice přátelsky dohodne. "Pro Madonnu a Guye jsou na prvním místě děti, jejich bezpečnost v každém ohledu a jejich blaho," uvedla mluvčí.



Alex Rodriguez

Madonna podle zahraničních serverů neztrácí čas a našla si staronovou lásku. Již několik měsíců se prý tajně schází se slavným baseballovým hráčem Alexem Rodriguezem, přezdívaným A-Rod, kvůli němuž již byla v minulosti obviněna z nevěry.

"I když Madonna s Guyem už poslední rok nežila, je z nadcházejícího rozvodu rozhozená. Alex ji nyní moc podporuje," řekl zdroj z jejich okolí.