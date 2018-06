Rozvod Madonny a Ritchieho: výčitky a vzájemné osočování

Podle Ritchieho za rozchod může Madonnina touha po dokonalé vyhublé postavě a závislost na kabale a podle Madonny je zase Guy zženštilý retardovaný mentál, kterému jde jen o prachy.

Faktem zůstává, že Madonna trávila veškerý volný čas, který si v naditém programu uškudlila, v posilovně, cvičením jógy a rovněž učením kabaly. Podle zdrojů z jejich okolí se kvůli jejímu dennímu programu manželé skoro nemilovali. A to prý dlouhých osmnáct měsíců.

Ritchieho tedy nedostatek fyzické lásky pořádně vyčerpával. "Začal být stále frustrovanější, protože ona trávila téměř půlku dne cvičením," uvedl zdroj pro magazín NOTW.

Naopak Madonna toužila po dalším dítěti a Guy jí ho nechtěl dovolit. A nesměla ani žádné dítko adoptovat. Tak se zpěvačka rozhodla poohlédnout někde jinde. Začala prý proto "randit" s baseballovým hráčem Alexem Rodriguezem, kterému by mít dítě s královnou popu rozhodně nevadilo.

I přes svůj věk - zpěvačce je již padesát - se totiž Madonna rozhodla, že bude mít ještě jedno vlastní dítě. Její přátelé k tomu říkají: "Madonna si myslí, že je Alex po psychické stránce skvělý člověk. A pokud bude chtít mít další dítě, on bude ideálním partnerem, který jí ho dá."

Teď to navíc vypadá, že se Guy rozhodl, že mu přece jen jde o peníze. Ačkoliv minulý týden jeho právníci prohlašovali, že nechce ani halíř, nyní je všechno jinak. A Madonna začala budoucího exmanžela přezdívat "Materiální Guy". "Dřela jsem jako kůň a teď mi to chce ten zlatokop Guy ukrást," svěřila se zpěvačka přátelům.

Stále se navíc při tématu jejich rozvodu spekuluje, kde bude zpěvačka žít se svými třemi dětmi. Ve hře je pořád New York a rovněž i Londýn. Zdroj blízký rodině uvedl, že New York zatím nepadá v úvahu. "Každý očekává, že Madonna vezme děti a bude žít v New Yorku. Ale přes všechny špatné vzpomínky na Londýn si zpěvačka myslí, že pro děti je to to nejlepší místo," uvedl známý rodiny pro Daily Mirror.