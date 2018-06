Rozvod je definitivní, nenechám se zničit, říká otevřeně Bartošová

"Ulevilo se mi. Konečně jsem začala dýchat. Doufám, že bude už všechno brzo pryč a dostanu to poslední razítko. To bude tečka za naším vztahem a já se budu věnovat jen sama sobě. Už teď začínám úplně jiný život," říká zpěvačka.

Rozvodem sice už jednou hrozila, bylo to na sklonku minulého roku, tentokrát je ovšem definitivní. "Samozřejmě že k rozvodu dojde, už jsem dala svému stále ještě manželovi všechny šance, které jsem měla. Všechny. Nenechám se zničit," tvrdí.

O důvodu rozchodu nechce ani tentokrát mluvit. "Je to mezi náma dvěma," vysvětluje. Že pouští informace ven Jiří Pomeje, odsuzuje. A jeho radám, ať se jde léčit, se jen směje. "Tomu se musím smát, na to se nedá jinak reagovat."

Ženská ze železa ale není a bolest z nevydařeného vztahu ji sužuje. "Samozřejmě že to bolí, zklamání a to všechno. Pomáhá mi ale práce a můj pracovní tým. Tvoříme desku, děláme videoklip, chystáme koncerty. Mám teď novou kapelu, taneční skupinu a k tomu čtyřnohé sluníčko. Přišel mi tak najednou do života, jmenuje se Monthy a říkám mu nadpes, on totiž mluví," uvádí s úsměvem Iveta.

Z nového člena rodiny, o němž mluví zpěvačka s nadsázkou jako o novém chlapovi, má prý radost i její syn Artur. A jak reagoval na odchod Jiřího Pomeje? "Taky se mu ulevilo," komentuje stručně Bartošová.

První veřejné vystoupení chystá Bartošová již tuto neděli 14. srpna se svými novými tanečníky a kapelou. Spolu s choreografem Petrem Křížem momentálně pilně trénuje taneční číslo ke skladbě Heja heja, k níž se chystá také videoklip. Bude to ale úplně jiný styl než jaký předvedla v taneční soutěži Let´s dance. Každému, kdo by pochyboval o tom, zda to Iveta Bartošová tentokrát opravdu zvládne a neudělá opět osudný krok zpátky, sama vzkazuje:

"Jsem Beran a když chci něco dokázat, udělám pro to maximum. Hlavně už máme s Jarkem Šimkem materiál na dvě desky. Písnička Heja heja je o tom, co momentálně prožívám, je absolutně o mně. A že jsem šťastná, to je fakt," uzavírá Bartošová. Její zbrusu novou image, nové spolupracovníky i čtyřnohého mazlíčka představí již tuto středu v Top Star magazínu na Primě.