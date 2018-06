Rozvedená Dolinová si užívala s milencem ve Vídni

"Loni na podzim jsem se rozvedla a nechci teď slyšet stěžejní věty týkající se svatby, rozvodu, plánování budoucnosti a podobně. Jsem ráda, že mi to funguje s dětma, že mám lásku... Žiju teď ze dne na den a každého dne si vážím. Je to krásné období a já si ho opravdu užívám," říká Dolinová.



Michaela Dolinová se s kolegyněmi dobře bavila

Velmi si užila také konce roku, Silvestra totiž strávila poprvé v zahraničí, v ulicích Vídně. Byla tu samozřejmě s přítelem Janem Sváčkem a také partou přátel. Dcery zůstaly pro tentokrát doma, trávily svátky u otce. Pravé šampaňské popíjela herečka u vídeňské radnice u jeviště, na němž hrál symfonický orchestr a zpívaly ty největší operní hvězdy.

"Poprvé jsem trávila Silvestra v zahraničí a viděla jsem, že to jde. U radnice stálo jeviště, kde se střídaly žánry a s nimi interpreti a každý si tu přišel na své. Vídeň byla plná lidí středního a staršího věku, jako by se mladí uklidili někam do klubů a na diskotéky. I když jsme se sem tam tlačili na peroně, celé to bylo takové poklidné. Žádné výtržnosti, žádné skandály, prostě paráda," líčí herečka.



Petr Rychlý se pustil do krájení dortu

Teď už je zpátky doma a stihla se zúčastnit party Ordinace v růžové zahradě, v níž hraje lékařku. V pražském klubu Infinity se slavnostně zahajovala rozkrojením dortu další řada oblíbeného seriálu televize Nova a moderátor večera Petr Rychlý představoval nové tváře. Do seriálu se mimochodem vrací Sandra Nováková, takže partu zdravotníků rozšíří další krásná zdravotní sestřička. A co čeká v nejbližších dílech Michaelu Dolinovou? "Mám se rozejít s Richardem, kterého hraje Aleš Procházka."