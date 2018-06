Rozvedená Anife pořád žije s Ivanem Vyskočilem

"Především nechci, aby mě teď nazývali Vyskočilová, ale příjmením Hassan, a to i když oficiálně jsem a budu dál Vyskočilová. Nebudu si přece hned měnit všechny doklady, jako je třeba řidičák nebo občanka," říká Anife.

"Ale štve mě, že Ivan říká národu v různých bulvárech, jak se mnou nekomunikuje, a my přitom bydlíme pořád spolu v jednom baráku. Nedávno jsem mu organizovala narozeniny. Mimochodem v té vile bydlí také moje sestra, můj syn a Ivanova dcera."

"Barák jsme stavěli spolu a hypotéku jsem si na něj musela vzít já, protože jsem měla velké výdělky a jemu by ji přece v pětapadesáti letech už taky nedali. Když jsme stavěli, tak jsem si vymyslela, že ho uděláme tak, aby měl každý své příslušenství. Takže on má svou koupelnu, já mám koupelnu, on má WC, já mám WC. A potkáváme se v obýváku. Když má na mne chuť, tak ke mně přijde, požužlá mi ouško a nosánek a já ho taky požužlám, pak se rozejdeme. A on na veřejnosti řekne, že kvůli mně musí mít bodygardy, abych mu snad neublížila!" vrtí hlavou Anife.

"No a když chce udělat salát, tak přijde za mnou, abych ho udělala. Už jsem mu řekla, ať mu ho udělají ti jeho bodygardi. On zkrátka na veřejnosti hraje divadlo, protože je herec," dodává.

Anife prý nemá milence

Temperamentní Turkyně, která byla v pořadí už čtvrtou manželkou herce Ivana Vyskočila, má pořád kolem sebe plno mužů. "Přátel a známých mám mnoho, ale v tuto chvíli nikoho do postele nechci. Po takové zkušenosti teď nepotřebuji žádného milovníka," svěřuje se Anife.

"Já totiž svého exmanžela pořád miluji. To je ten můj problém. Nepřestala jsem ho milovat. A on si myslí, že když mě vidí s nějakým chlapem, že ho mám hned do postele. Když chci jít s někým do postele, není to tak snadné. Musejí se mi líbit jeho oči, jeho tělo, až když jsem do něj zamilovaná, to je pak milenec. Vždycky jsem přiznávala, že Ivan je velký samec. A já teď v tuto chvíli nikoho jiného nechci. Snad nějakého čtyřprocentního, abych si s ním jen v klidu povídala."