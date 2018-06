Youtuber Kovy v Rozstřelu: Nejsme prodejné prostitutky, co blbnou děti

„Říkat, že jsem youtuber a neumím v podstatě nic, je trochu přehnané. Za ty roky jsem se naučil psát scénáře, točit videa a mluvit před lidmi. Vyzkoušel jsem si všechny role od scenáristy, režiséra, střihače až po moderátora,“ řekl Kovy.

Přestože spousta youtuberů nahrává podle některých kritiků šílené věci, v nichž si na obličej namažou jídlo, nebo ukazují, jak se vzbudili a co právě dělají, Kovy to má trochu jinak dané. „Spousta lidí to dělá spontánně. Nahrajou, jak se vzbudí, případně dělají strašné věci a funguje to. Tak funguje i bulvár. Lidi se na to dívají, aby viděli, jak špatné to může být. Já dělám scénáře, příspěvky o politice, šikaně, ale snažím se to dělat humorně, aby to bylo vyvážené. Zabere mi to 95 procent volného času. Úspěch ale není podmíněn časem, který při tvorbě videa strávíte,“ míní youtuber.

Jeho nejsledovanějším videem, které mělo 1,5 milionu shlédnutí, bylo video o dnešní generaci Instagramu a jak není jejich prezentovaný život úplně reálný. Nejbláznivějším počinem zase bylo video, které natáčel v exteriérech a v němž se pokusil zachytit, jaky by to vypadalo, kdyby byly písničky realitou.

Kovy začínal komentováním her, pak přidal parodie například Ládi Hrušky a Haliny Pawlowské a nyní dělá tematické skeče, případně naučná videa a cestopisy.

Na fanoušky si nemůže stěžovat, ale někteří z nich ho občas překvapí. Hlavně malé děti si prý neuvědomují, že některé chování na veřejnosti není úplně přípustné a příjemné. „Občas nemají zábrany a mají pocit, že tím, jak sledují vaše videa, že vás znají a jste kamarádi. Je to někdy zvláštní, ale převládají pozitivní a normální reakce,“ přiznal.

Youtuberů jsou v Česku a na Slovensku stovky, ale podle Kovyho se tím uživí jen desítky z nich. Sám prý ještě miliony nevydělává. „Kdybych nestudoval, uživil bych se. Jsou to desítky tisíc korun. V milionech to zatím není, možná, kdyby to bylo pro zahraničí komunitu. U nás to ještě není tak profesionální jako tam,“ míní.

V některých videích se objevují i placené produkty a autor se s YouTube o zisk z reklamy dělí půl na půl. U Kovyho převládají neplacené spolupráce a několik nabídek už odmítl. „Youtuber se nesmí brát moc vážně a občas ze sebe musí udělat blbce. Ale nejsme placené prostitutky, které blbnou dětem hlavu. To je podle mě přehnané. Někdy mi nabídli produkty, které se do mé tvorby nehodí, například lux nebo chipsy, tak jsem to odmítl. Kdybych dělal vše, co mi nabídnou, tím bych se časem popravil. Spolupráce má potěšit youtubera, nevadit divákům a inzerent musí být spokojený,“ míní Kovy.

Youtuber se snaží svými aktuálními videi apelovat na mladé lidi, aby nebyli lhostejní vůči věcem kolem sebe. Vadilo mu například, že na udílení cen Český slavík ocenili kapelu Ortel, která bývá spojována s krajní pravicí. Jeden z mála, kdo vyjádřil svůj protest, byl hudebník Radek Banga (více zde). Kovymu se nelíbilo, že ho za jeho čin na sociálních sítích kritizovala například Lucie Bílá. „Vnímám zodpovědnost mladé generace. Zajímejte se o věci, ať nedopadneme tragicky,“ dodal.

Shopaholic Nicol se omluvila

Původně měla do studia dorazit i videoblogerka Shopaholic Nicol. Nakonec se ale omluvila, že má horečku, není jí dobře a zřejmě by rozhovor nezvládla. Shopaholic Nicol, vlastním jménem Nikola Čechová, začínala po vysoké škole v marketingu a natáčení videí měla jako vedlejší činnost. Loni ale dala výpověď. Nejdřív natáčela hlavně dívčí videa, která se postupem času přehoupla do vlogů o životním stylu. Tvrdí, že se nebojí a rozhodně si nehraje na nikoho, kým není. Loni vyhrála Blogerku roku a letos zvítězila v kategorii Videoblogerka roku. Je také moderátorkou hudební televize Óčko.