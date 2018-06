Rozporuplná hvězda Pavel Nedvěd

PAVEL NEDVĚD • Odkud jsem

Z vesnice, jmenuje se Skalná a je u Chebu. Narodil jsem se 30. srpna 1972. Rodiče sice říkají, že Skalná je městečko, ale pro mě je to vesnice. A jsem na to hrdý. Když se člověk prosadí do velkého světa z ničeho, víc si všeho váží. • Čím vším jsem byl

Já vlastně nebyl ničím. Pro mě existovala jen škola a fotbal. Do školy jsem chodil s nechutí. Nakonec jsem udělal maturitu na stavební průmyslovce a musím poděkovat lidem, kteří mě k tomu dostrkali. A pak už jenom fotbal. Plzeň, Dukla, Sparta, stříbrné mistrovství Evropy 1996, s Laziem Řím pak vítězství v Poháru vítězů pohárů a od léta 2001 Juventus Turín. • Co se mi v životě asi nejvíce povedlo

Rozhodně děti. Ivanka s Pavlíkem, to je to nejhezčí, co mě mohlo potkat. Zkouším manželku přemlouvat, jestli bychom nemohli mít ještě jedno dítě - čím víc je prcků, tím je rodina veselejší. Ale zatím jsem neuspěl. • Můj nejbližší velký úkol

Já bych to otočil. Můj největší úkol: abych vychoval své děti v dobré lidi. A sportovní úkol? Určitě jednou vyhrát Ligu mistrů s Juventusem Turín. S českou reprezentací bych mistrovství světa vyhrát nemusel, stačilo by mi finále (úsměv).