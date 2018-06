Rozpojit, uvolnit, ale přitom si nezaplést prsty

Rozpojovací hříčky obvykle obsahují část, kterou je nutné uvolnit, či naopak připojit k hlavolamu. Obvykle to bývá kroužek či spona, ale důmyslnější hádanky tohoto druhu obsahují celé spletence drátu, dřeva, provázku i plastu. Známé jsou zohýbané hřebíky zapletené do sebe a vyžadující přesnou polohu na rozložení. Vyobrazený exemplář tvaru ryby, z níž je třeba vyndat sponu, je založen na nejobvyklejším principu tohoto druhu hlavolamů, a to kroužků uspořádaných v linii za sebou. Opatrným "štrikováním" tam a zpět obcházíte více a více kroužků a nakonec spona vypadne sama. Známý je hlavolam srdíčko, které se musí vyprostit z pasti. Nakonec hlavolam pouta, pocházející z dob amerického dobývání západu. Mezi dvě podkovy je zavlečený kroužek, který se má vysvobodit. Lze to jen mistrným stočením každé z podkov o 90 stupňů. Jde o trik, který je nutné se dlouho učit.