Rozparovač slavil premiéru, do muzikálu chce i Bohdalová

Michaela Kuklová se však zatím nepochlubila. Narozdíl od Jiřího Pomejeho, který novou lásku Denisu představil už před týdnem (- více zde), herečka svého padesátiletého přítele Romana úspěšně skrývá.

Langmajer: Chodím na hodiny zpěvu

Herecké výkony v muzikálu převyšují ty pěvecké a dobře to ví i herečka Ivana Jirešová. „Teď už to bude jenom lepší,“ pošeptal herečce pěkně do ouška po premiéře kolega Ivan Vodochodský, který pravděpodobně razí heslo, že ve víně je pravda. Od stolů se značkovými víny se prakticky nehnul.

Jako velký profesionál se ukázal herec Jiří Langmajer. O svých herecký kvalitách nemá důvod pochybovat, nicméně ve zpěvu cítil rezervy. „Věděl jsem, že je tahle role hlavně o zpěvu, tak jsem si speciálně kvůli této příležitosti zaplatil učitele zpěvu a chodil k němu pravidelně na hodiny,“ řekl Langmajer.

Bohdalová v muzikálu?

První premiéru Jacka Rozparovače si nenechala ujít herečka Jiřina Bohdalová. Představení sledovala s velkým zájmem a odborné dotazy konzultovala s autorem muzikálů Divadla Broadway Michalem Davidem. Ten už za týden uvede nový muzikál Angelika. „Jiřinka je skvělá herečka a myslím, že by časem zvládla i ten zpěv,“ usmíval se David, který v Bohdalové vidí pěveckou naději…

Podhůrský: Jsem dvojnásobný ďábel!

Úspěch zaznamenal na divadelních prknech Zdeněk Podhůrský, který v muzikálu hraje Ďabla. „Je to pěkná postava, která mi dává možnost ukázat, co ve mně je,“ pochvaluje si své angažmá. A že má v sobě ďábelskou krev, dokázal i na afterparty. Vystoupil totiž se svojí kapelou, a staral se tak o pořádný odvaz hostů dlouho do noci.