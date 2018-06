Rozmnožit pivoňky, vysít zelené hnojení

nejvyšší čas...Koncem léta, v klidovém období, nastává čas pro přesazení pivoněk - ovšem jen tehdy, když špatně kvetou nebo když je chcete rozmnožit, jinak mohou zůstat na stejném místě třeba patnáct let. Starší, široké trsy můžete rozdělit tak, aby každá část měla nejméně tři očka. Ta by při vysazení měla být tři centimetry pod povrchem půdy. Důležitou roli hraje u pivoněk výběr stanoviště, které by mělo být slunné a s dostatečně hlubokou půdou. Ve stínu a v chudé půdě rostliny málo kvetou, ve vlhku zase snadno podléhají houbovým chorobám. Záhony, které se uvolní po raných bramborech nebo po sklizené zelenině, by bylo škoda nechat prázdné. Pokud pro ně nemáte žádné jiné využití, osijte je alespoň zeleným hnojivem. Jako zelené hnojení nejlépe poslouží bobovité rostliny, jako hrách, bob, jetel nebo vikev, které hlubokými kořínky prokypří půdu a zároveň jí dodají dusík. Použít ovšem můžete také hořčici nebo svazenku, které rychle rostou, a vytvoří tak dostatek zelené hmoty - budoucího hnojiva. I když se od zeleného hnojení neočekávají rekordní výnosy, přece jen potřebuje dostatek vody - proto je nezapomeňte už při výsevu pořádně zalít.