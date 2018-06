Rozloučení s Petrem Mukem: Bartošová nedorazí, přijde až po pohřbu

"Iveta se rozhodla, že na rozloučení s Petrem nepřijde. Nemá tyhle akce ráda, stejně jako je údajně neměl rád Petr, zajde za ním na hrob za pár týdnů," řekl iDNES.cz zpěvaččin manžel Jiří Pomeje.

Vyvrací spekulace, že Bartošová odmítla přijít kvůli sporům s producentem a Mukovým kamarádem Oldřichem Lichtenbergem, s nímž se nepohodla během spolupráce na muzikálu Mona Lisa. "Kvůli Petrově úmrtí dokonce zrušila účast ve finále slovenské soutěže Let´s Dance. V dnešní době, kdy je Petr pryč, není vhodné někam chodit a veselit se. Iveta by nešla ani kdyby to bylo v Národním divadle. Objevila by se na pohřbu, na tuhle okázalou tryznu ale nepůjde," dodal Pomeje (viz. článek o veřejném rozloučení a pohřbu).

"Za svou ženou v tomhle směru stojím a jsem rád, že se takto rozhodla. Stále je na Slovensku, na Petrovu památku alespoň zapálila svíčku," dodal.

Iveta Pomeje Bartošová a Petr Muk

Oficiální část rozloučení se zpěvákem Petrem Mukem, který náhle zemřel minulý týden, začala v 10 hodin. Hlavní vchod divadla bude byl otevřen už od osmi, aby návštěvníci mohli pokládat květiny v sále. V 9.30 se divadlo uzavřelo, pietní akt přenášejí na plazmových obrazovkách rozmístěných v pasáži Broadway.

Během zhruba půlhodinové hlavní části by měla například promluvit Mukovi kolegové Bára Basiková a Petr Kolář. Vdova po zpěvákovi Eva Muková nakonec nedorazila. Stejně jako celá rodina nese náhlý odchod blízkého člověka velmi těžce.

Petr Muk zemřel 24. května, tedy jen pár dní po vydání nového alba V bludišti dnů . Po několika dnech spekulací o příčinách zpěvákovy smrti policie uzavřela vyšetřování a smrt označila za nešťastnou náhodu.