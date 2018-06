Rozjetá miss Andrea Vránová se na večírku svlékala

Modelka a 1. vicemiss ČR 2001 to na večírku pěkně roztočila se svými kamarádkami. Před půlnocí už sebrala odvahu a poodhalovala své bříško. Jakoby tím chtěla něco říct… Že by další miminko? „Tak to né, i když se tomu rozhodně nebráním, za rok za dva bych další určitě chtěla,“ řekla Andrea, která už má doma roční dceru Aničku.

Mádl středem pozornosti

Jiří Mádl dorazil sice s dvouhodinovým zpožděním, ale okamžitě byl středem pozornosti. Mladý herec se s profesionály bavil na „velká filmařská témata“, ale pozornost věnoval také přítomným slečnám. A že měl hodně napilno, protože druhý „podvraťák“ Vojta Kotek na akci vůbec nepřišel. Všechno však zvládl, nakonec se usadil ke svým kamarádům a z klubu odcházel jako jeden z posledních.

Emil opět radil v sexu

Jistě ještě pamatujete na účastníka první série reality show Vyvolení Emila Zajace a jeho nezapomenutelné přednášky o sexu. Právě to zkoušel na hosty večírku a mezi „nezkušenou“ omladinou měl úspěch. „Je to sranda, ale na druhou stranu si myslím, že těm mladým už v tom mám co říct,“ prohlásil pyšně Emil.