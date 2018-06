Rozhovory s primářem Sovou

Doktor Sova z Dietlova seriálu Nemocnice na kraji města se vine Čtvrtníčkovou televizní satirou jako červená nit. "Poprvé jsme Sovu nakousli už v roce 1995 a teď, v podzimním pořadu Čtvrtníček, Šteindler a Vávra podvádějí, jsme si ho dali jako hlavní chod. A moc nám chutnal," doznal Čtvrtníček. Zároveň touto cestou posílá pozdrav "Ladislavu Chudíkovi, členovi SND, SNP a SNB". V dialozích vystupuje Čtvrníček jako moderátor, Sovovy odpovědi jsou autentické promluvy ze seriálu Nemocnice na kraji města.Sova: Dobrý večer, tady Sova.Moderátor: Nazdar, ty kurvo, co ty prachy?Sova: Promiňte, tady Sova senior. Volám z Boru.Moderátor: Pardon.Sova: Volám kvůli takové možná zanedbatelné věci...Moderátor: No my už to víme, teď jsme to vysílali.Sova: Pochopte, prosím, moji obavu...Moderátor: Já vám rozumím, to budete takhle volat pořád.Sova: Promiňte, pořád.Moderátor: No tak to Pánbůh s náma.Sova: Dobrý večer, tady Sova. Nemáte tam někde Karla?Moderátor: Ne, Karel tady...Sova: Nemusíte mi odpovídat hned.Moderátor: No jistě, Karel je tady.Sova: On není na svém pokoji?Moderátor: Ne, on utek.Sova: Jak se mu vede?Moderátor: Zatím je dobrej.Sova: Promiňte, pane kolego, ale vy si asi neuvědomujete, že nebudu mít ani čas, ani trpělivost tady na Karla čekat.Moderátor: Tak my vám ho hned pošleme.Sova: Buďte tak laskav, pane kolego.Sova: Děláme všechno, co je v našich silách.Moderátor: Takže se to zvětšuje?Sova: Nelítostně a jednou provždy.Moderátor: Teda my jsme dostali zprávu, že Iloně Csákové se zvětšuje její ozonová díra...Sova: Konkrétně obě ramena kostí stydkých.Moderátor: Ježíšmarjá!Sova: Naštěstí není skřípnut močovod.Moderátor: Tak to je klika!Sova: Dobrý den, tady Sova.Moderátor: No?Sova: Vy se na mě asi rozhněvá te, pane kolego.Zjistil jsem, že si v okapu naší polikliniky udělaly hnízdo vlaštovky.Moderátor: No to jsou holky šikovný.Sova: Dobrý večer, tady Sova. Jak jistě víte, objevilo se u nás větší množství úplavice...