Rozhovor s otcem

Minul schod, ruka mu hloupě vyletěla k obličeji a dal se do nemožného pronikavého hvízdání. Když už k nim byl zády, uslyšel, jak se dívky rozesmály. Najednou si přestal hvízdat a taky zmizely rozpaky. V duchu věděl, co říct, jenže to odumřelo, kdykoli s matkou či otcem mluvil. Prostě jen seděl a poslouchal, matku celý týden a otce jeden večer v týdnu, asi hodinu. Už skoro rok teď jeho otec nežil s matkou. Pořád se snažila předstírat, že všechno je v nejlepším pořádku. Někdy s ním však o tom mluvila, aby si ulevila v neštěstí, všechno to ze sebe dolovala ven, a z toho, co řekla, i z toho, co nechala nevyřčené, poznal, jak moc je zoufalá, a také tak nějak pochopil, proč otec odešel a žije sám. Matka byla stejně hodná asi jako každý, akorát že vás to vždycky podráždilo a začali jste si myslet, že je hodná, aby z toho něco měla; říkali jste si, že je to všechno jen takový trik; možná vůbec nevěděla, že to tak působí. Nebyla nějak vědomě vychytralá; vždycky byla ohleduplná a pozorná a tak vůbec, jenomže to nikdy nevyznělo opravdově. Pořád se ho snažila přinutit, aby s ní ve všem souhlasil; že to, co dělat nechtěl, ve skutečnosti dělat chce; že něco, co dělal nerad, dělá rád. Přirozeně, když už na to přijde, nebylo to nakonec jedno? Pokud jí dělalo radost představovat si, že se mu líbí hrát na piano, tak se to učit bude; dalo se to snést, ale určitě to nebylo nic, čím by byl posedlý, jak všude pořád rozhlašovala. Takováhle byla, když měla zato, že je pro někoho něco správné; tak se snažila vytvářet zdání, že tomu tak je; nikdy člověka nenechala, aby si na to přišel sám, všechno pokazila, i když to třeba správné bylo. Měl piano moc rád, ale neměl ho rád tak, jak si ráda představovala, že ho rád má. Nejhorší bylo, že byla tak prosta jakéhokoliv sobeckého nutkání, tak sympatická, a bylo tak strašně nemožné hádat se s ní: pořád se bál, že by umřela, kdyby se také obrátil proti ní a řekl naplno, co si myslí, nebo kdyby snad začala tušit, že to, co od ní odehnalo jeho otce, od ní odhání i jeho. Co se mého otce týká, řekl, je to větší ňouma než já. Skutečně? odpověděl si. No tak proč mu to někdy neřekneš? Možná to udělám, odpověděl. Neřekneš mu nic, pokračoval. Uvidíš se s ním dnes večer, budeš s ním večeřet, vyslechneš si pár rad a půjdeš domů. Ne, to ne, odporoval. Už brzy mu to řeknu. Jinak, dodal, sám odejdu. Když uviděl otce, všechno z něj vyprchalo a nedostal ze sebe ani slovo. Ústa se vrátila k směšnému koktání a zmohl se sotva na slovo. Vypadáš dobře, řekl mu otec. Nemohl odpovědět. Všechno se mu v puse zamotalo. Večeřeli potichu a barevná služebná je obsluhovala, jako by to byli odsouzenci, kteří jedí naposledy. Čas od času se zdálo, že otec už už něco řekne, ale nedošlo na to; otec na tom byl tedy stejně. Představoval si, co se asi honí v hlavě té služebné: Copak je tohleto za otce a syna? Otec je pořád ještě mladík, synovi je šestnáct, a nedokážou jeden na druhého promluvit. Při kávě se otec zeptal: Co škola? Chlapec se napůl zamračil, napůl usmál, potom zavrtěl hlavou. Nic moc, řekl. Mně to ve škole taky moc nešlo, řekl jeho otec. Co tě teď zajímá, holky? Některé, odpověděl chlapec. Máš nějakou? Jo, přikývl chlapec. A copak? Nemáš ji rád? Rád ji mám docela dost, pokoušel se to vysvětlit. Jenom to není jako ve filmu, je to tak? usmál se otec. Tak nějak, přiznal chlapec. Občas mi přijde pěkně pitomá. To možná je, řekl otec. Nejdřív to musí být jako ve filmu, aby ti nepřišla pitomá. Chtěl jsem tak nějak Zarazil se a přemýšlel, proč nedokáže vyslovit to, co chce říct. No? řekl otec. Já nevím, pokračoval chlapec. Poslední dobou jsem chtěl odejít. Ani nevím, jak mě to napadlo. Nejsi připraven odejít, řekl otec. Ještě ne. Já vím, řekl chlapec, jenom zamával rukama, jak se snažil vyjádřit, že všechno je tak absurdní. Otec na něj chvíli hleděl a pak pravil: Heleď, synu. Šestnáct je pekelná doba v životě každého. Můžu ti doporučit jen jedno: nic si z toho nedělej. Nějak to vydrž. Proč mi ne- začal chlapec. (Proč mi nedokážeš být otcem? chtěl říct.) Jenže věděl proč. Aby byl doopravdy otcem, musí muž přestat žít svůj vlastní život. Věděl, že jeho otec k tomu nebyl stvořen. Šestnáct je pekelná doba, pokračoval otec. Sedmnáct taky. Celý život je pěkné peklo, ale roky do dvaa-, třia-, čtyřiadvaceti jsou nejhorší. Kterýkoli muž, který projde těmihle roky bez úhony, může mluvit o štěstí. Pořád se pokouším přijít na to, co mám udělat, řekl chlapec, ale nemůžu se rozhodnout. Není toho moc, co stojí zato, pravil otec. Jedno stejně špatné jako druhé. Všechno, co děláš, je pro peníze. Proto je to špatné. Vždycky můžeš mít většinu toho, co mám já. O peníze mi nejde, řekl chlapec. Nikdy ze mě nebude boháč, pokračoval otec. A můžu zchudnout, ale dokud něco mám, můžeš z toho vždycky brát. Třeba kdybys chtěl někdy cestovat, nebo cokoliv. To je právě to, povzdychl si chlapec. Cokoliv chci udělat, chci udělat sám. Proto se nemůžu rozhodnout, co bych měl dělat. To nic, řekl otec povzbudivě. Někdy si o tom zas promluvíme. Budeš mít teď spoustu nápadů. Jediné, co za něco stojí, je lenošení, jenomže jeho cenu poznáš, až když jsi dělal taky něco jiného. Vypadá to, že je to k ničemu, dokud si na to nepřijdeš sám. Někdy o tom hodíme řeč, opakoval otec. Chlapec poznal, že otec už ho má dost. Vstal. Tak, řekl, pomalu půjdu. Otec mu sotva položil ruku na rameno, když spolu šli ke dveřím. Na ulici si chlapec zase začal povídat sám se sebou. Jdi domů, řekl, jakoby za otce, a příštích šest sedm let si prostě s ničím nedělej moc hlavu. Pošetile se usmál na svět a na všechno. Jak je libo, opáčil.