Dnes nestačí být jen vysoká a hubená, říká Miss World Taťána Kuchařová

Casting soutěže Elite Model Look v Jihlavě moderovala známá tvář modelingu Taťána Kuchařová. "Na Jihlavsku jsou krasné dívky. Je to kraj úrody," zhodnotila akci topmodelka.

Vy jste se v roli porotkyně a ambasadorky modelingové soutěže neocitla poprvé…

V minulosti jsem spolupracovala na výběru nových tváří v rámci Miss World nebo Miss České republiky. I v tom celosvětovém měřítku je fajn vidět to z druhé strany a podílet se na projektech, které mají za cíl hledat další talentované mladé lidi, budoucí talenty a světově známé osobnosti.

Přemýšlela jste, jak dlouho se chcete zabývat modelingem?

Budu se jím zabývat tak dlouho, jak budu sama chtít. Myslím, že záleží na každém, jak se vyvíjí, jak na sobě pracuje. To se odráží na životnosti kariéry. Je dobré mít vývoj a nestagnovat na jednom bodě.

Taťána Kuchařová (25) Jediná a historicky první vítězka soutěže Miss World z Česka.

Jedna z našich nejúspěšnějších topmodelek ve světě.

Od roku 2008 úspěšně vede svoji nadaci Krása pomoci (Beauty of Help), kterou založila. Podporuje seniory v České republice.

Žije střídavě v New Yorku a v Los Angeles. Vrací se i do Čech.

V roce 2012 se stala ambasadorkou a supervizorem modelingové soutěže Elite Model Look.

Vy sama na sobě stále pracujete.

Ano. Uvědomuji si, že je dobré rozšiřovat svoje schopnosti i v dalších směrech. Pro dnešní zahraniční modeling nestačí být jenom vysoká a hubená. Čím víc komplexní člověk jste, tím větší uplatnění máte. Pak se modeling může přetavit na něco dalšího, záleží jen na vás, jak toho všeho využijete.

Často se mluví o tom, že se modeling dá dělat pouze do určitého věku.

Asi ano. Mám za to, že se tato pomyslná věková hranice posouvá. Určitě je fajn začít brzo, vyzkoušet si první zakázky, naučit se jazyky, protože to je vždycky velká výhoda. Záleží ale opravdu na každém, kam si přeje směřovat dál.

V Jihlavě, potažmo na Vysočině, jste byla i při jiné příležitosti, než je modelingová soutěž?

Na Vysočině jsem podruhé a vždy to bylo v rámci castingů Elite Model Look. Každý rok hledá Elite i tady na Jihlavsku možnou budoucí star světového modelingu. Mladým lidem je potřeba pomáhat v jejich začátcích.

A vaše role v Elite Model Look?

Zasednu i v porotě na finále, které bude letos v září. Takže společně s porotci také ty dívky vybírám. Moje role je taková kombinace ambasadorky, supervizorky, dívkám se snažím třeba i poradit. Když jsem byla v jejich pozici tenkrát já, tak vám málokdo opravdu mohl ze zkušenosti říci, jaké to je, na co se připravit, co vás čeká a podobně.

Radíte dívkám, jak se obléci nebo namalovat?

Co se týká semifinále a finále, tam už jsou ty dívky v rukách profíků, kteří jim radí s vizáží a oblečením. Děvčata vědí, že se na mě mohou kdykoli obrátit, když mají nějakou otázku. Jsem jejich podpora a něco jako jejich zkušená kamarádka.

Na jaké otázky narážíte při castinzích nejčastěji?

Nejen při castingu, ale potom při semifinále a hlavně finále za mnou většinou dívky chodí s tím, že jsou hrozně nervózní, a ptají se, jak se mají uvolnit a co mají dělat. Radím jim, ať dýchají, protože, když je člověk ve stresu, tak zapomíná dýchat. Vždycky, když jsem já sama byla nervózní, tak mi někdo radil, abych si to obecenstvo, na které dohlédnete přes světla, představila na záchodě. Člověk může být nervózní jak chce, ale tohle vážně pomáhá. Tak to samé radím holkám a myslím, že to funguje. Nebo jim říkám, že když zakopnou, upadnou, nic se neděje. Je to lidské a stává se to. Mně samotné se to stalo několikrát. Získáte si tím na druhou stranu i obecenstvo. Samozřejmě tím neříkám dělat to záměrně, to ne. Jde o to být za sebe, nezapomenout dýchat a uvědomovat si, kdo jste. Všechny, které se dostanou do finále, jsou krásné a v modelingu mají šanci najít uplatnění, takže tam není o čem diskutovat. A kolikrát se stává, že ty, které se neumístí, bývají nejúspěšnější. Opravdu záleží hlavně na tom, jak se snaží a jak jsou ambiciózní. To všechno je vaše vlastní práce, píle a ambice. To je v modelingu asi nejdůležitější.

Jaké dívky při výběru v soutěži preferujete?

Pro mě osobně, pokud pominu kritéria striktně daná modelingem, je důležitá jiskra, osobnost, styl řeči těla a šarm. Cokoli, co je na té dívce zajímavé. Mnohdy mne zaujme dívka, která na sto procent nesplňuje fyzické předpoklady pro modeling, co se týče výšky a podobně, ale naprosto vás odbourá tím, jaká je osobnost. Tím, jak je cílevědomá, jaký je charakter a jakou má chuť na sobě pracovat. Nebo jak je komunikativní a dokáže pracovat s lidmi. To, jak se s ní spolupracuje, je totiž obrovská část jejího úspěchu, protože ti lidé vás pak potlačí k vašemu úspěchu. Je důležité, aby se s vámi dobře spolupracovalo. Protože dokážete spoustu věcí, ale bez podpory druhých je to hodně těžké. Takže jde i o lidi, co vás spolu s vašimi ambicemi a pílí posouvají nahoru.

Prozraďte nějakou příhodu ze zákulisí.

Holky nám třeba odchází s čelenkami a pak přijdou za půl hodiny, že ji zapomněly vrátit. Jednou jsme měli na castingu během chvíle všechny čelenky a gumičky do vlasů fuč. Ty kočky jsou z toho tak rozrušené, že s těmi věcmi prostě odejdou. Anebo si zapomenou svoje boty, odejdou v našich a podobně. To rozrušení tam bývá časté. Já jsem při svých prvních castinzích byla taky nervózní. To člověk odbourá zkušeností a jistotou sám v sobě. Ale rozjezdy jsou těžké, už bych nechtěla znovu začínat. Jsem ráda, že to mám za sebou a že jsem ve fázi, v jaké jsem.

Vy jste známá jako jedna z mála modelek, která je přirozeně krásná, nemáte za sebou ani žádnou plastickou operaci.

Asi mám štěstí v genetice. Jsem čistokrevná "Česko-slovenka". Moje maminka je Češka a můj biologický otec je Slovák. Podle mého jsou právě Češky a Slovenky nej ženy. Ale dnes se nároky zvyšují. Já si to uvědomuji, a tak se snažím být lepší a lepší. Vzít si třeba kurz herectví nebo se naučit, co neumím. Vzala jsem si kurz rétoriky. Prošla jsem si však i spoustou dalších věcí, protože mě to bavilo a ráda na sobě pracuju. Nedávno jsem si splnila sen a naučila jsem se šermovat, jezdit na koni a další věci.

Takže věnujete spoustu času práci na sobě?

Záleží, kolik času mám. Ale věnuji se sobě ráda. Mnohé se dá naučit. Takže když tam je chuť a vůle, tak se dá cokoliv, protože žijeme ve světě neomezených možností a možné je úplně všechno.

Z toho, co jste zmínila, zřejmě mnoho volného času nemáte.

Snažím se využívat každý volný čas. I když sedím třeba v letadle do New Yorku, vím, že mám sedm hodin, tak si třeba přečtu knížku, na kterou jsem předtím neměla čas. Teď čtu už poněkolikáté Milana Kunderu, Nesnesitelnou lehkost bytí, je to moc krásná kniha.

Musí o vás být velký zájem ze strany mužů.

Když to srovnám, kolik nápadníků mají moje kamarádky a jak je ti chlapi uhání, tak mám leckdy trošku pocit, že to u mě tak není. Ale nezaměřuji se na to. Zajímaví lidé mě obecně zajímají a jsem velmi společenská.

Žijete v Americe, ale do Čech jezdíte. Jak často tu jste?

Vracím se často. Když jsem v Praze a nemusím pracovně na akci, tak jdu radši někam jinam nebo jedu domů k našim do Opočna. Ráda také vyrazím ven s kamarády někam, kde nejsem středem pozornosti. V rámci práce a akcí mi to vyhovuje, ale v soukromí to nevyhledávám. Hodně si užívám, že můžu v rámci práce střídat místa a cestuji. To byl vždycky můj sen. Když máte zázemí sám v sobě, jste doma všude.

