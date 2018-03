Langmannová: Manžel ví, že jsem akční a v některých věcech spíše kluk

Váš muž hodně sportuje, jak jste na tom se sportem vy?

Život bez sportu si vůbec nedokážu představit. Samozřejmě se musím i udržovat. Vzhledem k tomu, že dělám modeling, tak potřebuji být v dobré formě a kondici. Dokonce jsem s Ondřejem dělala nějakou dobu thajský box. Teď jsem si oblíbila i jiné věci, chodím na jógu, na hot jógu a do posilovny, kde mám trenéra. V zimě ráda lyžuji, letos jsme už byli několikrát na horách. Lyže, to je moje láska od dětství. V létě si zase moc ráda vyrazím na výlet na kole nebo ráda běhám.

Nedávno jste si vyzkoušela i sporty, které se pojí s olympiádou. Co takový curling, byla to pro vás premiéra?

Byla. Nikdy jsem ho nehrála. Vždycky jsem ho jen obdivovala v televizi. Curling mi přišel jako uklízení ledu, ale když ho člověk má příležitost vyzkoušet, zjistí, že jde o velmi náročnou sportovní disciplínu.

Jste soutěživá? V curlingu jste se utkala s dětmi z dětských domovů.

Jsem velmi soutěživá. Tentokrát však bylo pro mě velmi pěkné setkání s dětmi, které spadají pod nadaci Terezy Maxové. Mé ambice vyhrát byly tentokrát hodně nízko. Spíše jsem se snažila, aby byly děti motivované a den se jim líbil. Je nejvíce zaujala střelba v rámci biatlonu. Já mám zbrojní pas, takže jsem se jen modlila, abych střelbu zvládla dobře. Kupodivu velmi překvapila Jitka Schneiderová a Radek Štěpánek, kteří velmi dobře trefili terč.

Když mluvíte o Radkovi Štěpánkovi, hrajete tenis?

Tenis je sport, který jsem vždycky chtěla hrát aktivněji. Několikrát jsem ho zkusila. Každý rok ho posouvám s tím, že začnu ten další rok, že si najdu trenéra, ale ještě jsem to neuskutečnila. Možná se zeptám Radka, jestli by mi někoho nedoporučil.

Renata Langmannová vlevo jako 19letá vítězka České Miss (v únoru 2006) a vpravo jako 28letá úspěšná modelka na snímku z roku 2014.

Zmínila jste zbrojní pas. Je to v rámci školy, kterou jste vystudovala?

Já mám sice vystudovanou policejní akademii, ale ten zbrojní pas jsem si dodělávala mimo školu z vlastní iniciativy. Myslím, že je v dnešní době fajn mít zbrojní pas, vzhledem k tomu, co se děje ve světě. Nikdy nevíte, kdy bude potřeba. Ale na druhou stranu mám ohromný respekt ke zbraním. Doma jednu mám, ale v podstatě ji nemám nikdy u sebe.

Co na to říkal váš muž?

S Ondřejem jsme spolu deset let. Takže v době, kdy jsem si dělala zbrojní pas, jsme spolu už byli. Byl s tím v pohodě. Ví, že jsem akční a že jsem v některých věcech spíše jak kluk. Já jsem si říkala, že kdyby náhodou nastala nějaká nebezpečná situace, tak bych se o sebe nějak dokázala postarat.

Jaké je to potkávat se s dětmi, které jsou z dětských domovů? Jste s nimi v užším kontaktu?

Občas jsem s nimi více v kontaktu a máme čas si i popovídat. Děti v sobě nosí spoustu různých životních příběhů, které nejsou vždy veselé. Ale právě Nadace Terezy Maxové dětem se jim nějakým způsobem snaží pomoct, rozveselit jim život v dětském domově a jsem ráda, že já toho mohu být součástí. Být s dětmi je moc hezký čas. Přestože je sama ještě nemám, tak mě to velmi nabíjí. V poslední době o nich čím dál víc přemýšlím, takže si myslím, že tak za dva roky bych si ráda nějaké to dítko sama pořídila.