Vadil jsem za komunistů a vadím pořád, míní Juraj Kukura

Přestože se s manželkou a tehdy pětiletým synem v Německu museli hodně uskromnit a střídavě bydleli u různých známých, Juraj Kukura v tom dokáže najít i pozitivní věci.

„Byla to pozitivní a důležitá zkušenost, protože naučila Táňu, Filipa a mě sociálně cítit a vážit si věcí, které se často považují za samozřejmé. Já jsem sice měl hodně práce, ale pořád jsem měl pocit, že musíme šetřit. Tam jsem se stal skromným člověkem. Pak jsem jednou v tamní sportce vyhrál deset tisíc marek. Já totiž pořád sázím, už pětadvacet let stejná čísla. Tehdy jsem řekl rodině, že jdeme do restaurace. Manželka se hned zeptala: Kolik jsi vyhrál? Bylo jí jasné, že jinak bych si něco takového nedovolil,“ přiznal Kukura.

V zahraničí se mu dařilo i díky tomu, že nemusel obcházet castingy. Začínal, jak sám říká, nahoře. „Díky tomu, že si mě vybral Peter Zadek, jeden z nejuznávanějších evropských režisérů, jsem pak točil s dalšími velkými divadelními a filmovými režiséry. Každá nevýhoda má výhodu a v mém případě to byl můj akcent. Často takového herce potřebovali,“ řekl Kukura, který je hvězdou nového seriálu Inspektor Max.

Herec pro čtvrteční Magazín DNES zavzpomínal také na řeči, které se o něm šířily doma. Říkalo se, že v cizině točí porno.

„Ale to se říkalo ještě dřív, něž jsem zůstal v Německu. Když jsem žil tady, točil jsem už v zahraničí. Byly to velké filmy s uznávanými režiséry. Točil jsem film podle Simmela, jeden z nejdražších snímků bavorské produkce, a tady se říkalo, že točím porno,“ prohlásil s tím, že to byly pomluvy s cílem zničit mu pověst.

„Rufmord je osvědčená strategie, jak někoho zničit. Něco se o něm rozhlásí. I když se ukáže, že to nebyla pravda, něco z toho na něm navždy zůstane. Ale jak jsem říkal, s tím jsem se setkával, už když jsem hrál tady. Já myslím, že jsem prostě vadil. Nejen komunistům. Moje kariéra vadila. Měl jsem úspěch, hodně jsem točil tady i venku. Tak jsem vadil. Pořád vadím,“ dodal.