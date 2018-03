Prachařová po porodu na přehlídce plavek: Vím, že je třeba tělo zpevnit

Byla to pro vás první přehlídka po porodu?

Ano a řekla jsem si, že když už první tak plavky rovnou. Během těhotenství jsem přibrala 25 kilo. Teď už jsem na své váze. Sama dobře vím, že je ještě potřeba tělo zpevnit. Klidně tři kila chci ještě dolů. Já se snažím moc nejíst, protože to na mě funguje a myslím si, že bez sportu to nejde. Začala jsem cvičit asi čtrnáct dní po porodu. Myslím, že mléko se vám nesrazí, když cvičíte a kojíte.

Je rozdíl mít holčičku a kluka?

Zatím to moc nepociťuji. Největší rozdíl pro mě je, mít najednou dvě děti. To je opravdu úplně něco jiného, takže jsem ráda, že ještě stojím a nespím. Kryšpínovi je šest, takže to je myslím nejhorší období na pořízení druhého dítěte. Protože dítě si to uvědomuje a je ještě malé na to, aby ovládalo své emoce při žárlení. Takže radím všem matkám, tenhle věkový rozdíl není dobrý.

Kryšpín už chodí do školy?

Půjde do školy po prázdninách. Já jsem dala odklad, takže chodí do školky.

Jak se těšíte, až se budete s Kryšpínem učit?

S námi se moje matka nikdy neučila a já to tak chci praktikovat i na svých dětech. Od toho chodí do školy. Doufám, že budeme mít nějakou paní učitelku, která nebude dávat domácí úkoly. Na to je čas ve škole, doma by se to dělat nemělo.

S čím jste měla problém ve škole vy?

S kázní. To byl asi můj největší problém. Mě chtěli ve druhé třídě poslat do zvláštní, protože jsem nebyla schopná sedět. Teď nedávno jsem potkala tu paní učitelku a ukazovala jsem jí svůj vysokoškolský diplom, že jí děkuji. V dnešní době už učitelé vědí, že děti jsou občas hyperaktivní, takže už to tak snad brát nebudou.

Agáta Prachařová

Jaká jste máma?

Mia je na mě úplně závislá, tu nemůže skoro nikdo jiný hlídat. Když odcházím, tak pláče. Kryšpín takový nebyl. Nevím, jestli je to tím, že jsme holky a je tam jiná vazba, nebo tím, že s Kryšpínem jsem chodila do práce dřív. Ale je to skvělý. Mně to vůbec nevadí, že je na mě závislá. Naše největší zábava je, že ležíme na gauči a koukáme se na chrastítka a já jsem spokojená. Na Kryšpína jsem teď přísná, protože to jinak nejde.

A užíváte si to teď víc s dcerou než s Kryšpínem, když byl malý?

Užívám si to asi o milion procent víc, protože s Kryšpínem jsem pořád někam spěchala a myslela jsem, že mi něco uteče. Poradila bych všem ženám, že čekat do šestatřiceti na první dítě mi přijde blbost. Nejlepší jsou moje kamarádky, co říkají, že chtějí mít tři, čtyři děti a je jim 37. Já nelituji toho, že mám děti takhle mladá.

Tvrdím také, že chůva ani uklízečka není zločin. Raději trávím čas s dětmi, než abych vytírala barák. A chodím dva dny v týdnu do práce. Protože odpočatá máma je lepší máma. Být s dětmi na sto procent, to se nedá vydržet. Každá žena si potřebuje trochu odpočinout, já jsem si teď dvě hodiny odpočinula na přehlídce a jdu zase dělat mámu.

Neuvažujete nad dalším miminkem?

Určitě chci být ještě těhotná. Mě to strašně bavilo a chci kojit. Jsem ještě teď toho mateřství taková plná.