Rozhodněte se a jednejte

Malér může začít plíživě a nenápadně zdánlivě banálními příznaky. Těmi jsou, pokud máte mastnou pleť, ucpané póry. Trochu nespravedlivě se jim říká trudovina nebo nečistá pleť, protože pověstné černé tečky rozhodně netvoří nečistota. Jsou však malými časovanými bombami, které sice nemusí, ale mohou vybuchnout ve vaší tváři, na hrudi či na zádech právě v podobě akné.

Neprošvihněte začátek

Tendence "vyléčit" své potíže tím, že je budete ignorovat, vám může v budoucích měsících či letech pěkně zkomplikovat život. Mastná pleť totiž vyžaduje zvláštní hygienu. Daleko vhodnější než voda a mýdlo je pravidelné čištění jemnými gely a toniky, které omezují tvorbu mazu. Z typu své pokožky se budete radovat možná až v nedohlednu třiceti let. Zjistíte totiž, že máte méně vrásek než vaši vrstevníci, kteří ovšem zase přišli o radosti pubertálních pupínků. Člověk si nevybere. Co však můžete zvolit vědomě a svobodně, je aktivní přístup k problému. Chce to jen trochu námahy a soustavnosti. Těžším stavům akné, které už vyžadují zásah dermatologa, většinou můžete předejít návštěvou kvalitního kosmetického salonu. Právě tady vám mechanicky vyčistí ucpané póry a nezanechají nežádoucí památku v podobě jizviček, kterých byste se v budoucnu museli zbavovat za pomoci laserových paprsků. Čištění a vymačkávání pórů tedy rozhodně nesvěřujte laické ruce ochotné kamarádky nebo matky. Tabu by pro vás měly být i nevhodné přípravky - těžké, výživné krémy a laciné šminky ze stánků. Volte kosmetiku pro mladou a mastnou pleť, která má odlišné řady pro holky a kluky. Přípravky, které "s akné zatočí", lze doporučit pouze pro velmi lehké formy. Mají slabší koncentraci účinných látek a neobsahují antibiotika. Pokud vás výsledek zklame, navštivte raději zkušenou kosmetičku nebo rovnou dermatologa.

Chvála starších sester

Ke kožnímu lékaři "dotáhla" devatenáctiletá Katka svého šestnáctiletého bratra Martina poměrně pozdě. Dlouho byl pro něho důležitějším pocitem stud někomu se ukázat než potřeba zásadně se zbavit svých potíží.

"Vypadal už dost hrozně, po obličeji se mu udělaly velké slité boule, které ho bolely," říká Kateřina. "Začal se vyhýbat přátelům a mimo školy nevytáhl paty z domova. Dal si říct, teprve když zjistil, že akné nepřejde samo od sebe."

K prudkému zhoršení zdánlivě nevinných pupínků může dojít mnohdy velmi rychle. Mazová žláza se uzavře, vznikne malá cysta, která se zanítí a slévá s ostatními ve velké bolestivé uzly. V tomto stadiu už čištění nestačí. Je třeba odborné léčby.

"Pokud přijdete včas, zvolí lékař v počátečních fázích akné lokální terapii, při které se pleť slupuje chemickými preparáty nebo tzv. sněžením. Používá se i prostředků, které obsahují antibiotika a deriváty vitaminu A. Těžší stavy se léčí u dívek po poradě s gynekologem podáváním léků - antiandrogenů. Dobře zabírá i antikoncepční pilulka Diane - 35," konstatuje dermatoložka Miloslava Moskalyková z pražského Ústavu lékařské kosmetiky. "Řešitelné jsou i nejtěžší formy akné, léčba je však poměrně náročná."

Akné vás může postihnout i jako reakce organismu na přemíru vitaminů nebo na určité léky. Při léčbě se však vždycky hraje o čas. Kdo přijde už při prvních závažnějších příznacích, může mít brzo po starostech.

Vhodný postoj k problému

Pokud se rozhodnete stát pacientem dermatologické ordinace, máte už napůl vyhráno. Oproti generaci vašich rodičů jsou vám totiž k dispozici skutečně účinné léky. Byl by však omyl domnívat se, že váš problém vyřeší ze dne na den. Půjde spíš o týdny. Akutní záněty odezní relativně brzy, kdo však navzdory pokynům lékaře zanedbá udržovací léčbu, může očekávat nepříjemnou recidivu. Ve složitějších případech bude kožního lékaře zajímat váš celkový zdravotní stav. Akné totiž může ovlivňovat třeba hnisavé ložisko v těle nebo hormonální porucha u dívek.

Mýty a pravdy o akné

Zázraky

Jak známo, konají se zřídka. Dermatolog nedisponuje "zázračnou lampou", která z vás učiní z jedné minuty na druhou zářivou krasavici. Za pár týdnů léčby se však pocit zázraku určitě dostaví.

Výživa

Vaše akné nevyléčí extrémní diety, při kterých má smažený řízek, čokoládová tyčinka nebo ostrá čína pověst jedu. Jde o vžitou pověru. Jídlo, po kterém se stav vaší pleti opravdu zhorší, nejlépe vysledujete sami.

Opalování

Některé formy akné může skutečně zlepšit. Existuje však i akné zvané Malorca, které je přímou reakcí na přemíru slunce. Při zánětech si můžete opalováním opatřit i nepěkné pigmentové skvrny. I zde platí: všeho s mírou.

Bylinky

Mohou mít mírně protizánětlivé účinky či omezovat maštění pleti. Nezachrání vás však zásadním způsobem. Navíc jsou možnými kontaktními alergeny. Poraďte se s lékařem.