Děti s Ellen nechceme, říká herečka Portia De Rossi

"Musíte děti opravdu chtít a my ani jedna nechceme. Takže to budeme jen já a Ellen a žádné děti," řekla čtyřicetiletá herečka v rozhovoru pro gay časopis Out.

"Po třicítce cítíte tlak a vy si myslíte - budu mít děti proto, abych neprošvihla něco, co jiní lidé, jak se zdá, zbožňují? Nebo to je něco, co opravdu chci celým srdcem? Necítila jsem, že má odpověď na to druhé je ano," dodala.

Portia De Rossi, známá díky seriálu Ally McBealová, změnila svou image. Dlouhé blond lokny vyměnila za krátký sestřih, stejný jako má její partnerka Ellen DeGeneresová. Tu si před pěti lety vzala a jsou absolutně spokojené.

"Usadily jsme se ve šťastném manželském životě. Podporujeme se navzájem ve všem, co děláme a jsme neskutečně šťastné. A to je taky důvod, proč nás moc nenajdete v bulváru. Není žádné drama, o kterém by se dalo psát."