ROZHLASOVÉ TIPY

Malá vánoční24. 12. - - Praha - 12.35Malý Jakub, který se ztratí tatínkovi při nákupu vánočního stromku - to je hlavní dětský hrdina jedné z kouzelných povídek Ludvíka Aškenazyho.Chlapec bloudí štědrovečerní zšeřelou Prahou a prožívá ve velkoměstě různá dobrodružství. Setká se s panem listonošem Klementem a jeho oslnivým běloušem, nechá se pozvat na zvláštní návštěvu a nahlédne pod pokličku samotného Pekla... Spisovatelovu humornou povídku nastudoval již v roce 1966 pro Český rozhlas režisér Jan Berger, ale její půvab a posluchačská přitažlivost zůstávají i po letech nedotčeny.Především díky výtečné interpretaci herce Karla Högera, jehož hlas vtiskl nenapodobitelné kouzlo mnoha pohádkám, povídkám a jiným dramatickým textům.Midráš je druhem svérázného lidového vyprá vění čili typ příběhu, který vznikl v židovské kultuře přibližně v době po babylonském zajetí (asi v 6. st. před Kr.). Midráš měl sloužit hlavně k mravní a náboženské opoře - tím, že šířil ponaučení nebo filozofické myšlenky.Obsahoval velký prostor pro fantazii a stírání hranic mezi realitou a snem. K e skupině těchto lidových příběhů patří i vyprávění o pověstném Jonášovi, který byl z vůle Boží vyslán zvěstovat zkázu města Ninive a při cestě přes moře pobyl tři dny v břiše mořské příšery.Inspirovala se jím i autorka rozhlasové hry Úspěšný prorok Věra Eliášková, která za ni získala v loňské soutěži ČR o původní tvorbu třetí cenu. Režisér Ivan Chrz, který ji nastudoval pro Vltavu, obsadil do hlavní role Jonáše Miroslava Donutila.Stanice ČRo Regina připravuje osmým rokem každý týden pravidelný cyklus rozhlasových vycházek Eduarda Škody Pražský chodec. Na trhu se dokonce v předvánoční době objevil první díl knižní podoby tohoto pořadu, který se rozhodlo vydávat nakladatelství Academia. Dnešní zastavení se odehraje ve třech pražských chrámech - v katolické svatyni sv.Jiljí v Husově ulici, v evangelickém kostele sv.Salvátora v Salvátorské ulici a v chrámu sv.Mikuláše Církve československé husitské na Staroměstském náměstí. Do jímavé adventní procházky Prahou zařadili autoři také zamyšlení nad Malou encyklopedií Vánoc Valburgy Vavřínové.Dva populární moderátoři Petr Novotný a Jan Rosák budou ve dvouhodinovém komponovaném pořadu slova hudby pouštět nesmrtelné nahrávky zvukového archivu. V první vánoční svátek spojí slovo Petra Novotného například Šimkovu a Grossmannovu povídku Quido shání nevěstu či vyprávění Vladimíra Menšíka o vománkovém víně. Ve scénáři téhož dne jsou ještě Křemílek a Vochomůrka - Jak vezli vejce na sáňkách, Rumcajs - Jak se narodil Cipísek..., F.Holzmann a jeho scénka nazvaná v kině, Fimfá rum - Jak na Šumavě obři vyhynuli, Jára Cimrman - Osud mamutí opery Panama a Vánoce u Spejblů. Jan Rosák den poté připomene mimo jiné Jiřinu Bohdalovou a její vyprávění Jak Rákosníček vyzrál na Ondatru. Kromě toho se lze těšit na Příběhy včelích medvídků, jak je vypráví Václav Vydra, Haškova Švějka (Švejk vojenským sluhou u polního kuráta v podání Jana Wericha a "polního kuráta Katze" Vlasty Buriana), Jízdu na koni z Horníčkových Hovorů H, příběh Maxipsa Fíka, nebo další Šimkovu a Grossmannovu povídku - Jak jsme se vypořádali s big-beatem.