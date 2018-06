Rozhlasák roku Jiří Pomeje: Kvůli rádiu mi v noci strádá přítelkyně

Přitom jiný vysílací čas v rádiu nechce. Jen se bojí o přítelkyni, které se každou noc nemůže plně věnovat.

"Frekvence 1 mi sice k přítelkyni Andree nepomohla, seznámili jsme se tři měsíce poté, co už jsem vysílal, ale tehdy to netušila. Jen se teď bojím, aby mě rádio o ni nepřipravilo. Noci musí zvládnout sama. Tedy doufám, že sama," řekl iDNES.cz Jiří Pomeje, kterého partnerka doprovodila i na slavnostní vyhlášení vítězů.

Veřejně ho ujistila, že je v noci doma sama. Jen si postěžovala, že ji onen hlas roku už dlouho nepohladil žádným pěkným slůvkem. "Tak teď...," vtipkoval Pomeje a partnerský rest okamžitě vyřídil na místě. "Ne, teď vážně. Vím, že pro ni není jednoduché být v noci sama, zvlášť, když vysílám třikrát týdně. Ale doufám, že nám to vydrží," dodal.

Jiří Pomeje s přítelkyní Andreou

Vítězství Jiřího Pomeje je paradoxní hned z několika důvodů. Na rozhlasových vlnách vysílá teprve devět měsíců, éter ovládá v době mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní, tedy v době, která je pro všechny moderátory noční můrou.

"Je to prostě šok, zvlášť, když jsem byl nominovaný s takovýma bardama, před kterými se tiše ukláním. Být jmenovaný v jakékoliv kategorii s Karlem Gottem, a vyhrát, to je přeci nesmysl. Takže jsem se jen přijel podívat na kolegy a ono to vyšlo," komentoval vítězství, v rámci něhož dokázal porazit i takové dlouholeté rozhlasové hvězdy jako jsou Těžkej Pokondr, Leoš Mareš, Libor Bouček či Václav Moravec.

Pomejeho úspěch sledoval v poděbradském Divadle Na kovárně i ředitel Frekvence 1 a Evropy 2 Michel Fleischmann, který připustil, že by svého koně mohl posunout do lepšího vysílacího času. O tom ale moderátor roku nechce ani slyšet. "Opovaž se! Já chci vysílat jenom v noci," zdůraznil Jiří Pomeje, který vlastní noční show nevnímá jako rozhlasové vysílání, ale jako "hospodu" pro všechny, kteří mají potřebu si jen poklábosit.

Nejoblíbenější moderátorkou se stala Lucie Výborná, zastupující ČRo 1 - Radiožurnál

Vyhlášení vítězů prvního ročníku ankety o nejoblíbenější moderátory českého éteru proběhlo v rámci 28. ročníku mezinárodní přehlídky rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Mezi moderátorkami uspěla Lucie Výborná coby hlas Radiožurnálu (kompletní výsledky najdete zde).