Rozhalená košile, to je dobrá image Havla

Sama Hlaváčková není zastáncem názoru, že jedině návrháři mají ten správný vkus. Důležitější je podle ní to, jak se kdo v oblečení cítí. Pokud by ale měla hodnotit, pak následovně.

Veronika Vařeková (při otevírání hotelu Mandarín)

"Je to super a trendy! Typická francouzská móda, tedy perfektně sladěné boty s kabelkou, hodinky s brýlemi... Celkově to vypadá živě, hezky a má to jiskru. Na české poměry je to extravagantní, ale za Rozvadovem v tom budete rozhodne IN!"

Václav Havel (na oslavě narozenin Hany Zagorové a Štefana Margity)

"Tak není to úplně špatné, ale mohl by zvolit košili bez vzoru, protože se vzory saka to tady nějak neladí. Ale jinak mu sako s rozhalenou košilí sluší a obzvlášť ta modrá barva se povedla."

Dagmar Havlová (na oslavě narozenin Hany Zagorové a Štefana Margity)

"Šaty jsou zřejmě z Francie, kde teď tento "lolita" vzhled letí, ale je určený spíše pro dívky dvaceti, pětadvaceti let. Na druhou stranu perfektně sladila náhrdelník k šatům. Drobné vínové květy mají stejnou barvu jako některé korálky náhrdelníku.

Rozpustilý límeček sice vypadá roztomile, ale k dámě jejího postavení se už moc nehodí. Měla by volit spíše klasické kostýmky typu Channel nebo elegantní šaty.

Dohromady ale Havlovi udělali krok vedle. Určitě tu byl záměr sladit šedivou barvu šatů Dagmar s košilí pana Havla. Ale velká kostka na šatech s drobným vzorkem košile to už není to pravé ořechové."