Rozešli jsme se v lásce, říká Issová o konci vztahu s Prachařem

K definitivnímu partnerskému odloučení známé dvojice došlo již před několika měsíci. Výčitky, nebo případné hádky v jejich současném životě nemají místo. "Jakuba opravdu považuju za skvělého člověka. To, že ho mám ráda, na tom rozchod nic nezmění," dodala Martha Issová, jež své soukromé záležitosti nehodlá víc komentovat.

Nyní se těší především na svátky, které bude trávit s rodiči a bratrem na chalupě. Dárky sice nakoupené nemá, inspiraci ale hledala na dobročinném bazaru obecně prospěšné společnosti Rozmarýna, jejíž je tváří.

"Nemám nic, čekám, co tady zbyde. Jsem z toho každý rok šílená," uvedla Issová, která do akce zapojila nejen příbuzné, ale i přátele. "Všichni tady byli nakoupit, dokonce přinesli i nějaké věci. Já sama jsem se vzdala šatů, ve kterých jsem byla předloni na Českém lvu. Byla to tehdy moje první nominace, o to jsou pro mě cennější."

Martha Issová ukazuje šaty z Českého lva, kterých se vzdala kvůli charitě

Dobročinný bazar Rozmarýny se o víkendu konal již pošesté, ale letos díky známé patronce slavil nevídaný úspěch. Jen za jediný prodejní den, kterého se coby prodavačka účastnila i Martha, vydělal neuvěřitelných 60 tisíc korun, což je částka, která se loni vybrala za celý víkend.

"Je to skvělé! S charitou je to samozřejmě složité, nerada o ní mluvím, ale na druhou stranu jsem byla oslovena právě proto, abych o tom mluvila. Je fajn, že se popularita dá takto příjemně využít," přemítá Issová.

Simona Bagarová z Rozmarýny a její patronka Martha Issová

Vybrané peníze nyní poputují do sedmnácti dětských domovů v Praze, Středních Čechách a Plzni, s nimiž obecně prospěšná společnost Rozmarýna spolupracuje. Pomoci chtějí především dětem, které v plnoletosti brány domova opouštějí. O vstupu do běžného života prý většina z nich má velmi zkreslenou představu.

"Dětský domov je skutečně sociální inkubátor, takhle problematika je o to složitější, nicméně začlenění do života dospělých by v jejich případě mělo mít co nejhladší průběh," uzavírá herečka Martha Issová.