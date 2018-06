Rozchody roku 2014: Šeredová, Lima i Banderas se rozvádějí

Alena Šeredová (36) a Gianluigi Buffon (36) se vzali před třemi lety. Letos na jaře po spekulacích italského bulváru o nevěře brankáře oba přiznali, že jdou od sebe. Česká modelka spolu s dvěma syny zůstává v Itálii a na definitivní rozvod si jistou dobu počká.

„O rozvod, který může trvat týden nebo třeba dvacet let, si totiž můžete v Itálii zažádat až po třech letech od chvíle, kdy přestanete mít společnou adresu,“ prohlásila v rozhovoru pro Magazín Dnes modelka.

„Až za tři roky se bude řešit rozvod. Anebo nebude. Většinou se totiž lidé rozvádějí až ve chvíli, kdy si chtějí vzít někoho jiného,“ dodala.

Herecká dvojice Vanda Hybnerová (46) a Saša Rašilov (42) se letos rozhodla své dvacetileté manželství ukončit oficiálně. Pár už rok společně nebydlel. „Nebyl v tom nikdo třetí ani z jedné strany,“ prohlásil Rašilov a dodal, že pro rozvod se rozhodli nyní také proto, že i druhá dcera je téměř dospělá (více zde).

V dubnu oznámila konec vztahu tenistka Petra Kvitová (24), jejím partnerem byl více než rok tenista Radek Štěpánek (35). Ani ne půl roku po rozchodu je ale dvojnásobná wimbledonská vítězka znovu zamilovaná. Jejím vyvoleným je hokejista Radek Meidl (25), který hraje v Polsku.

Konec po letech

Dvojice Antonio Banderas (54) a Melanie Griffithová (57) dlouho platila za ukázkový hollywoodský pár. O to větším překvapením bylo oznámení o jejich rozvodu. Byli spolu 18 let, během nichž prošli těžkými časy spojenými hlavně s hereččinými problémy s alkoholem. Herec však zdůraznil, že její závislost nebyla důvodem k rozvodu. Možná byla důvodem nizozemská investiční poradkyně Nicole Kempelová, která je jeho novou partnerkou. Vztah s ní už netají a vzal ji do rodného Španělska, kde se ruku v ruce procházeli po pláži.

Téměř 11 let vydrželo manželství herečky Gwyneth Paltrowové (42) a hudebníka Chrise Martina (37). Pár má dvě děti, ale prý se rozešel přátelsky a dokonce se často spolu ukazuje na veřejnosti.

Melanie Griffithová a Antonio Banderas (18. listopadu 2013) Gwyneth Paltrowová a Chris Martin (11. ledna 2014)

Kanadský hudebník Neil Young (69) se po 36 letech rozvádí s manželkou Pegi (62), s níž nejen vychoval dvě nemocné děti, ale také hudebně spolupracoval. Důvodem jejich rozvodu je Youngův vztah s herečkou Daryl Hannahovou (54).



Po 23 letech se rozhodli rozvést Rowan Atkinson (59) s manželkou Sunetrou (57), s níž má dvě děti. Představitel Mr. Beana si totiž našel o 28 let mladší přítelkyni Louise Fordovou.

Herec Cuba Gooding Jr. (46) se s manželkou Sarou Kapferovou (44), s níž má tři děti, rozvádí po 20 letech. Ještě loni se Gooding v televizním rozhovoru dušoval, jak má skvělé manželství a jak je úžasné být tak dlouho s jednou ženou. Poznali se už na střední škole a vzali v roce 1994.



Pět let trvalo manželství andílka Victoria’s Secret Adriany Limy (33) a Marko Jarice (36). Brazilská modelka má se srbským basketbalistou dvě dcery.



Opět single Rozchod letos oznámili také zpěvák Ricky Martin (42) se svým partnerem Carlosem Gonzálezem Abellou a herečka Emma Watsonová (24) s hráčem ragby Matthewem Janneym. Už poněkolikáté se rozešli britský princ Harry (30) a Cressida Bonasová (více zde).

Jako protipól krachu dlouholetých manželství působí rozvod bývalé sex bomby Pamely Andersonové (47) a hráče pokeru Nicka Salomona (46), kteří o rozvod požádali půl roku od svatby (více zde).

Drahé rozvody

Hudebník a producent David Guetta (47) se rozvedl s manželkou Cathy (47) po 22 letech společného života. Mají spolu dvě děti. Rozvod proběhl už v březnu, stále se ale řeší rozdělení majetku, který se odhaduje v přepočtu na 665 milionů korun.



Se slušným jměním může od soudu odejít také Frances Clarksonová, která se rozvádí s moderátorem pořadu Top Gear Jeremym Clarksonem (54). Byli spolu 21 let, ale kvůli Clarksonově nevěře už tři roky žili odděleně. Moderátorův majetek se odhaduje v přepočtu na téměř miliardu korun.

Zrušené zásnuby

Dva roky byla zasnoubená Sofia Vergara (42) s Nickem Loebem (39). V květnu ale zasnoubení zrušila. Dlouho single nezůstala a už několik měsíců je jejím partnerem kolega Joe Manganiello (37).

Herečka Kate Hudsonová (35) se rozhodla po čtyřech letech zrušit zásnuby s hudebníkem Mattem Bellamym (36), s nímž má syna. Dala se dohromady s tanečníkem Derekem Houghem (29), který je známý z americké obdoby soutěže Když hvězdy tančí.

Herečka Uma Thurmanová (44) se rozhodla zrušit zasnoubení s finančníkem Arpadem Bussonem (51). Nejde přitom o jejich první rozchod. V červenci 2012 se jim narodila dcera Luna, jejíž plné jméno zní Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence.