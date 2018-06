Rozchody roku 2012: rozešli se Hanychová, Jágr, Hašek, Cruise i Depp

Rozchody po česku

Přestože se Agáta Hanychová po provalení nevěry snoubence Mirka Dopity dušovala, že všechno je v pořádku, s otcem svého syna Kryšpína se nakonec rozešla. "Mrzí mě to, nechtěla jsem, aby to takhle dopadlo, ale stalo se. Nevydržela jsem to, nešlo to," řekla pro iDNES.cz Hanychová, která si ale mezitím našla nového přítele Jakuba Prachaře (čtěte, jak se nový pár se spolu ukázal i na křtu kalendáře Hanychové) .

Hanychová je prý citlivá duše a rozchod s Dopitou obrečela

Jedním z překvapivých rozchodů byl konec vztahu hokejisty Jaromíra Jágra a Inny Puhajkové. Pár si dal sbohem po šesti letech. Rozchod oznámili v listopadu. "Nejsme první ani poslední, kteří se rozešli. Všichni (nebo aspoň většina) zažívají stejný pocit, který se nazývá BOLEST. Jak dlouho to bude trvat, záleží jen na nás," napsal Jágr fanouškům na své facebookové stránce (o postoji Puhajkové k rozchodu čtěte zde).

Dalším sportovcem, který ohlásil odloučení od své manželky byl mistr světa a dvojnásobný stříbrný olympionik ve skifu Ondřej Synek. Manželku Pavlu opustil dva měsíce po narození druhého dítěte. "Doufám, že nejsem žádný psanec. Co se stalo, je moje osobní věc. Do sportování to nezasahuje," prohlásil Synek na začátku prosince. Na vyhlášení ankety Sportovec roku 2012 se však objevil po boku své manželky a s rodinou bude trávit i Vánoce (o odchodě Synka více zde).

Jaromír Jágr a Inna Puhajková (2011) Ondřej Synek a jeho manželka Pavla (19. prosince 2012)

Vztah muzikálových kolegů Tomáše Savky a Markéty Procházkové skončil po šesti letech. Pár se rozešel začátkem roku v tichosti a zůstali přáteli.

Modelka Petra Němcová si se snoubencem Jamiem Belmanem naplánovala velkolepou svatbu. Nabídku k sňatku přijala na konci roku 2010 a loni zveřejňovala své plány na veselku. Měla být v Anglii a se zhruba 150 hosty (více o zrušení zásnub letos v dubnu zde).

České rozvody

Některé české páry mají rozvodové tahanice už za sebou, jiné na ně ještě čekají.

Hned v první den roku 2012 oznámili rozvod Jiří X Doležal a jeho manželka Alexandra. Bylo to krátce po půlnoci v přímém přenosu v televizi. "Smrdí, hulí. To jsou ty hlavní věci, proč s ním nechci být," popsala příčinu rozchodu Alexandra (podrobnosti zde).

Prezidentka Kapky naděje Vendula Svobodová se po třech letech rozvedla s podnikatelem Patrikem Aušem. Soud proběhl rychle, manželství bylo ukončeno za hodinu. Problémy se objevily už na počátku roku, kdy se objevily informace, že se Vendula odstěhovala od manžela kvůli jeho údajné nevěře. "Soud vynesl rozsudek o tom, že jsme rozvedeni. Já se proti němu neodvolávala. Víc se ale k této věci vyjadřovat nechci," řekla iDNES.cz Svobodová.

Vendula Auš Svobodová a její manžel Patrik Auš - Prominenti party (2011)

Richard Genzer opustil manželku Lindu Finkovou v létě a kvůli jiné ženě. Pár měsíců po rozchodu si přítele našla i Finková. "Měla jsem novináře, muzikanta, teď mám chlapa, co prodává motorky. Moc jich ale zase nebylo. Nevím, kolik přesně, ale bylo jich málo. Tipovala bych, že jsem ženská, která z branže měla nejmíň chlapů," řekla herečka a moderátorka v listopadu.

Linda Finková o nové lásce

Kvůli nevěře se rozpadlo dvacetileté manželství Libuše Šmuclerové a Romana Šmuclera. Podnikatelka si totiž začala s hokejistou Dominikem Haškem, který se rozvádí po třiadvaceti letech s manželkou Alenou. "Jsem rád, že už nemusím tajit, že ten, kdo mi chodil za ženou a do baráku, je Dominik Hašek. Jsem životní optimista, tohle je šance najít si ženu, která mě bude mít ráda a bude si mě vážit. Jak píše pan Hašek, láska na první pohled to není. Tak mu přeji, aby mu rozbití dvou rodin vyneslo náhradu za kariéru v NHL," napsal Roman Šmucler na Facebooku (podrobnosti o rozpadu obou manželství zde a také zde).

Libuše Šmuclerová a Dominik Hašek na galavčeru Srdce pro děti (16. prosince 2012)

Zpěvák Petr Kolář neuspěl u své ženy Zuzany s hymnou nevěrníků a manželství nezachránil. Rozvod proběhl v létě a v klidu. Soud rozvedl také manželství partnera Ivety Bartošové Josefa Rychtáře a jeho manželky Dariny či fotbalisty Tomáše Řepky s manželkou Renátou. Bývalého hokejistu a poslance Jiřího Šlégra a jeho ženu Kateřinu zatím nerozvedli (více zde).

Šlégrová o vyrovnání: Nabídl mi méně než Rathovi

V květnu úředně skončilo také registrované partnerství moderátora Honzy Musila a jeho partnera Jakuba. Na podzim se už moderátor na akcích ukazoval ve společnosti mladého studenta Patrika (více o ukončení registrovaného partnerství Musila zde).

Kauza Ornella nakonec ukončila manželství Gábiny Partyšové a Josefa Kokty. I když se moderátorka snažila rodinu udržet pohromadě, nakonec přeci jen podala žádost o rozvod (více čtěte zde).

Konec hvězdných manželství

Rozvody se nevyhnuly ani světovým párům. Překvapivý a na hollywoodské poměry poněkud poklidný a tichý byl rozvod Toma Cruise a Katie Holmesové. Pár byl spolu šest let. "Případ byl vyřízen a dohoda byla podepsána," řekl advokát Jonathan Wolfe necelé dva týdny poté, co herečka požádala o rozvod (podrobnosti o dohodě páru najdete zde).

Modelka Heidi Klumová v lednu oznámila rozchod se zpěvákem Sealem a v dubnu už podala žádost o rozvod. Jako důvod uvedla neslučitelnou rozdílnost povah. Manželé žili spolu sedm let.

Nepřekonatelné rozdíly byly příčinou rozpadu jedenáctiletého manželství herecké dvojice Jennie Garthové a Petera Facinelliho. "Byla jsem proti. Nechtěla jsem, aby se to stalo. Nějaký čas trvalo, než jsem se s tím smířila," řekla představitelka Kelly ze seriálu Beverly Hills v rozhovoru pro časopis People.

Rozvod oznámili také Dennis Quaid s manželkou Kimberly a Danny DeVito s Rheou Perlmanovou.

Rozpadlé vztahy

Zprávy o rozpadu čtrnáctiletého vztahu Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis se objevily už na začátku roku. Oba to ale popírali. Až v červnu hercův mluvčí potvrdil, že se rozcházejí. Herec se zpěvačkou se nikdy nevzali a mají dvě děti. Ve společnosti se ale neukazovali jako pár už od roku 2010 (o oznámení rozchodu čtěte zde).

Konec vztahu na podzim oznámil také Jean Paul Belmondo. Rozešel se s o téměř 40 let mladší bývalou modelkou Playboye, protože ho prý využívala.

Johnny Depp a Vanessa Paradis Barbara Gandolfiová a Jean-Paul Belmondo Robert Pattinson a Kristen Stewartová

Na pár měsíců skončil také ostře sledovaný vztah Kristen Stewartové a Roberta Pattinsona. Hvězdy upírské ságy Stmívání si daly pauzu po provalení nevěry herečky se ženatým režisérem. Nakonec se ale opět vrátili k sobě (více zde).