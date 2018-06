Rakovinu nemá, ale už nechodí, říká o zpěvačce Roxette kolega

„Rakovina se jí nevrátila. Stále je na jedno oko téměř slepá, ale teď se jí zhoršily nohy. Nemůže už chodit. Nemá sílu cestovat. Volám si s ní každý den,“ řekl pro německou RTL Per Gessle.

Za potíže nejspíš můžou následky po léčbě rakoviny. V momentální situaci prý neměli jinou možnost, než turné zrušit.

„Když mi řekla: Už to více nezvládnu, nedokážu cestovat a být na pódiu, nemůžu se soustředit, tak jsem jí odpověděl: Dobře, zrušíme to,“ dodal hudebník.

Zpěvačce v roce 2002 odstranili nádor na mozku. Po léčbě se nakonec spolu s Perem Gesslem ke koncertování vrátila. V Česku byli Roxette od té doby dvakrát, ale oba koncerty byly spíše nostalgické než dobré.

Fanoušci by se měli dočkat ještě nejméně jedné studiové nahrávky. Desáté album Good Karma vychází 3. června - přesně 27 let poté, co na vrchol americké hitparády vystoupal jejich singl The Look.