Nejsem žádný skutečný herec, prohlašuje Rowan Atkinson

„Ona tomu filmu dala hodně. Myslím, že je skvělá. Vlastně je až děsivě přesvědčivou premiérkou. Člověk ji v té práci úplně vidí. Možná by tu práci měla dělat. Na Emmě je dobré hlavně to, že je skutečnou herečkou, ne jako já. Já se živím tím, že skoro nic dělám, ale ona je opravdu skvělá. Je to skutečná oscarová herečka,“ řekl Atkinson magazínu Collider.

Rowan Atkinson se s Emmou Thompsonovu přátelí mnoho let a tvrdí, že ačkoli skvěle zvládá vážné postavy, je jeho kamarádka také vynikající komičkou.

„Já jsem ji nejdříve znal právě jako komičku. To jsem ji viděl poprvé, když byla ještě studentkou na Cambridgeské univerzitě. Potom hrála mnohem různorodější role, ale má skutečně komický cit, proto se skvěle hodí do filmu jako je Johnny English,“ míní herec.

„Dokáže tam vnést věrohodnost a hrát rovněž postavu premiérky, ale ve stejnou chvíli dokáže vtipu dát to, co potřebuje, aby fungoval. Dokáže říct svou repliku komicky a scénu nechat fungovat a donutí Johnnyho Englishe, aby vypadal komicky. Ale k tomu potřebujete geny komika a ona je tedy rozhodně má,“ dodal.

Špionážní komedie Johnny English znovu zasahuje měla v českých kinech premiéru 25. října. Tajného agenta nasazují šéfové do akce se skřípěním zubů teprve ve chvíli, kdy už všichni spolehliví Jamesové Bondové selžou.