Rovný les, hodný pes a kuřátko na roštu

Ke čtyřicátým narozeninám si herec Ota Jirák nadělil infarkt. Tatínek mu tehdy donesl na nemocniční postel jako dárek zlaté hodinky po dědečkovi s tím, že mu je sice chtěl dát až k padesátinám, ale takhle to prý bude lepší. Deset let ovšem už uplynulo a hodinky stále mají svého majitele...* Změnil onen varovně zdvižený prst, jímž infarkt bezesporu je,nějak váš životní rytmus?Ne. Jako herec jsem ho neměl ani předtím, ani potom. Jen první týdny,jak už to bývá, jsem byl vzorný: nekouřil jsem, nepil, jedl víceméně to, co se jíst má. T eď se alespoň snažím si některé věci méně brát.* Odpočíváte od té doby víc nebo jinak?Pořád stejně: jak jen m ůžu, bloumám lesem. Předstírám, že sbírám houby, ale spíš sbírám síly do dalšího živobytí. Nejsem však polykač kilometrů, i když zamlada jsem kolikrát coural po lese od soumraku do svítání. Tvrdím, že les a pes jsou dva nejlepší lidi.dolů, vyváží nás žena do jiného, rovinatějšího. Já s Honzíkem v něm chodím, ona v něm telefonuje. Než vyrazíme, naložím masíčko a na zpáteční cestě koupíme někde dřevěné uhlí, protože nic na světě není tak dobré jako kuřátko nebo krkovička na roštu.* Co na chalupě rád děláte?Všechno, co je zapotřebí, ale rozhodně netvrdím, že si u sekání trávy, štípání dříví nebo přehazování kompostu báječně odpočinu. Teorie o tom, že při jiné práci člověk relaxuje, je podle mě hloupost: to snad m ůže jen ten, kdo nechce všechno dělat zgruntu a pořádně. Jenže já jsem puntičkář.* Takže třeba malování, kterému se věnujete už léta, za oddechový čas nepovažujete?Nepovažuji - koneckonců i proto, že jsem si těmi smaltovými šperky či obrázky jeden čas i vydělával. A dneska, kdy se perně učím zvládnout malování a fotokoláže na počítači, to už vůbec není žádná legrace, protože ta technika už v tom mém věku do hlavy neleze tak rychle.* Máte nějakou osvědčenou metodu pro situace,kdy pořebujete nabrat sílu rychle, třeba mezi odpoledním a večerním představením?To sáhnu po psychow alkmanovi. Nevím, jestli nefunguje podle principu »víra tvá...«, ale když není čas na les, donutí mě po čtyřicet minut setrvat v klidu. Neslyším žádné telefony, žádné hlasy, jen samé libé zvuky... Psychow alkman mi prostě nahrazuje autogenní trénink, ke kterému jsem se nikdy neodhodlal.* Zkoušel jste i jiné způsoby?V nerozvážném mládí jsem vyrazil na mořskou pláž, po deseti minutách slunění jsem si řekl: Už nikdy! a pokorně jsem se vrátil do českého lesa. A taky na zdejší zámky, hrady a zříceniny, kam se jezdím nadýchat atmosféry zašlých časů. Jen co jsem se loni vrátil z nemocnice po těžké operaci, už jsem s dcerou šplhal na T rosky. A ještě mám jeden recept. Bude to znít divně,ale psychicky se výrazně občerstvím na střelnici. Já, pacifista tělem i duší, mám totiž nenapravitelnou vášeň pro rychlopalné zbraně, a tak bych asi vyzbrojil menší gardový oddíl. Stačí mi vzít pistoli do ruky, zamířit na terč - a místo něj si představit toho, kdo mi zrovna nejvíc pije krev... To je úleva!