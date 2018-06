Rourkův boxerský zápas byla show, říká ruský pořadatel

„Byl to zcela jasně předem domluvený zápas. Celé to padání na lana, ruce dolů, údery nebyly správně zasazeny a naprosto záměrně se bili do rukavic,“ řekl příbuzný poraženého Elliota Seymoura deníku Daily Mail.

Prozradil, že Seymour je bezprizorní boxer z Los Angeles, který spává v parku. Rourke s ním chodil do stejné posilovny, takže se znali.

„V posilovně Wild Card jsou lidé, kteří vědí, že je Elliot v opravdu dost hrozné situaci a většinou žije na ulici. Má titul, je zoufalý a zcela jasně jeho kariéra v boxu nikam nesměřuje, většinu času žije na ulici, takže pro něj je to výhra, protože se na chvíli dostane z ulice,“ dodal.

Zprávy o tom, že Seymour prohrál schválně, pořadatel zápasu Andrei Ryabinsky popírá a nechápe, proč celou věc berou lidé tak vážně.

„Byla to show, to je očividné. A v čem je problém? Očekával jsem , že uvidím Rourka a show, která se bude lidem líbit,“ řekl Ryabinsky pro MailOnline. Povyk, který kolem sebe Rourke strhl, si chválí, protože to pro celou akci byla skvělá reklama.

Přiznal, že si soupeře Rourke sám vybral. Měl ale všechny fyzické testy a byl způsobilý zápasit.

„Nebylo to předem dané. Byl to férový zápas. Rourkův soupeř měl šanci vyhrát. Je to profesionální boxer. Není to dobrý boxer, ale to už je věc druhá,“ dodal.

Mickey Rourke si soupeře na zápas v Moskvě přivezl z Ameriky. Sám si ho vybral.

Kolik za zápas Seymour dostal, prozradit nechtěl. „Rozhodně nevypadá jako bezdomovec. Je jasné, že boxeři nejsou nejbohatší lidé na světě, kromě těch největších hvězd. Ale to není v tomto případě podstatné. Důležité je, že je to profesionální boxer a jeho finanční situace nás nezajímá,“ řekl Ryabinsky.



Sám Seymour taky popírá, že by za prohru dostal zaplaceno. „Ten zápas jsem nezahodil. Měl jsem na trénování jen měsíc,“ vysvětlil.

Za zápas prý dostal plat v přepočtu 66 tisíc korun, ať už by dopadl jakkoli.