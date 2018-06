Rottrová uvažuje o další plastice

"Já jsem si nechala před šestnácti lety operovat oční víčka a velice dobře mi drží," pochvaluje si Marie Rottrová.

Oblíbená zpěvačka stále koncertuje, vystupuje v televizi, a tak v současné době proto o dalším zkrášlení vážně uvažuje.

"Když tato možnost existuje, tak proč ji nevyužít. Nebojím se, že by se nepodařila, spíš se těším. Výsledek mohl být docela fajn."

Marie Rottrová o sobě říká, že je nervní typ, který neumí zůstat dlouho v klidu, takže nemá problém udržet si štíhlou linii. I když k jedné úpravě musela před časem přece jen přistoupit: "Vyškrtla jsem sladké, jím více zeleniny, méně masa i přílohy. A s jídlem končím vždy nejpozději kolem šesté odpoledne."

Marie také pravidelně cvičí a chodí se psem na dlouhé procházky. Teď ale je trochu posmutnělá z toho, že je stále dost zima. "Nemám sice ráda tropická vedra, stačí mi pětadvacet stupňů, ale takové jaro, jako teď, to je na mne přece jen příliš," prohlásila.

Nevlídné jaro si chce vynahradit v létě, kdy vyrazí na cesty. Koncem června jede s celou rodinou na dovolenou do Toskánska a pak se vydá na návštěvu přátel v Čechách. Chce především navštívit rodinu skladatele, který jí napsal některé její slavné hity. "Chystám se k Wykrentovým na chalupu do Vsetínských Beskyd a pak k příbuzným. Už se na to moc těším, protože to vždycky bývá úžasné."

Marie Rottrová nyní žije nedaleko Prahy v Kolovratech. Nedávno měli doma malou slavnost. Oblíbená fenka Dastinka slavila narozeniny. Bylo jí osm let a Marie jí upekla masový dort, který ozdobila růžemi z mrkve a papriky. "Samozřejmě jsem si udělali fotky a především děti byly v sedmém nebi, jak se jim oslava líbila."