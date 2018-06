Rottrová má v sedmdesáti poprvé stylistu, oblékal i Lucii Vondráčkovou

Módní diktát se Marii Rottrové vyhýbal dlouhých 45 let, tedy po dobu, co aktivně koncertovala. A přestože letos oznámila, že s veřejným vystupováním končí, společenským akcím se úplně vyhýbat nebude. To je ostatně důvod, proč kývla na spolupráci s profesionály, kteří dbají o perfektní image.

"Dlouhodobě jsem se stylistům bránila, ale Martin Gruntorád mě oslovil sám, a protože jsem měla před sebou řadu vystoupení, dala jsem si s ním schůzku a domluvili jsme se na spolupráci. Přinesl nádherné večerní věci, které se docela těžko shánějí," řekla iDNES.cz Marie Rottrová.

Zpěvačka,která letos v listopadu oslaví 70. narozeniny, sleduje trendy v módě poměrně pečlivě, současné moderní styly jí prý vyhovují nejvíce.

"Teď je ta móda nejpříjemnější, nosí se všechno. Ta móda je taková mladistvá a lichotivá. Celkem dobrá byla i léta šedesátá, ale sedmdesátá a osmdesátá byla opravdu děsná. Teď je to opravdu nejlepší," doplnila populární zpěvačka, jež rozhodnutí o stáhnutí se z pódií nezměnila. "Je dobré toho nechat, ta moje sedmdesátka je k tomu ideální."

Profesorka zpěvu Ludmila Nopová odměnila Hanu Zagorovou bednou hub Marie Rottrová a Hana Zagorová

Marie Rottrová zavítala do víru společenských večírků v rámci křtu výběrové desky Hany Zagorové, jejíž nové trojalbum přináší to nejlepší, co zpěvačka za svou dlouholetou kariéru vydala. Hvězdnými gratulanty kromě Marie Rottrové, která kvůli dopravní zácpě dorazila těsně po přípitku, byli i Josef Laufer či Petr Rezek.

