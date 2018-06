Rottrová je pro vnuky Maruška

"Zatím žiju z energie, kterou jsem tam načerpala, ale pomalu už přemýšlím o tom, kdy a kde ji budu moci získat znovu," říká. Byla v Itálii a na Krétě, kam ji doprovázel její syn Vít s celou rodinou - manželkou Tamarou, osmiletým Brunem a šestiletým Maxem. Obě děti prý říkají babičce Maruško. "Tak jaký ze mě můžou mít asi respekt?" přemítá zpěvačka.

Druhý syn Marie Rottrové, Martin Kučaj, žije už šest let v Kanadě. Skládá hudbu, hlavně pro dětské televizní seriály, a daří se mu. "Právě mi volal, že si koupil domeček, tak jsem šťastná," říká Rottrová. S jeho tvorbou se potkávají i naši televizní diváci. Televize Nova totiž vysílá televizní seriál Beyblade II, ke kterému dělal hudbu. V současné době píše muziku ke kanadskému seriálu Jacob 22, natočenému podle tamní oblíbené knížky pro děti.

Marie Rottrová syna navštívila v Torontu naposledy před dvěma roky, ale on byl v Česku loni třikrát. O tom, že by se za ním "na stará kolena" přestěhovala, prý neuvažuje. "Mám tady přátele, zbytek rodiny a pak, přesazovat starý strom, to by nebylo dobré." Navíc ji tady drží její láska - rhodéský ridgeback, kterého s sebou vozí i na dovolenou. Pouze letos mu zajistila hlídání. Zapůjčila svůj domek Jaroslavu Wykrentovi a jeho manželce a oni jí na oplátku pečovali o psa.