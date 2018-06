Rostoucí obchod s masem divoké zvěře ohrožuje lidoopy

10:55 , aktualizováno 10:55

Největší lidoopi - šimpanzi, gorily a orangutani - by během následujících deseti až dvaceti let mohli vyhynout, pokud nebude ihned zastaveno obchodování s masem divoké zvěře. Vědci vyzvali k přijetí mezinárodních opatření, která by zajistila dlouhodobé přežití lidoopů a přispěla k omezení obchodu s masem divoké zvěře. Většinou se obchoduje s masem goril, šimpanzů, opic a slonů, které zabíjejí pytláci a jejichž maso představuje luxusní zboží pro majetné obyvatele velkých měst v Africe.