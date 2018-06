Rosťo, máš to v kapse?

Zatímco například Martin zachovával před Volbou klid takřka stoický, přecitlivělý Vladko to velmi těžce nesl. „Před tak těžkým rozhodnutím jsem ještě nikdy nestál,“ přiznal a začal probírat své pro a proti. „S Rosťou nemáme nic společného, nic k němu necítím, ale vím, že není zlý.“

K Monice prý má respekt a Kelišovou se nebude vůbec zabývat. Proti komu nikdy nepůjde, to je Katka. Ona, Michal a Gina jsou jeho srdci nejblíž. „Když dám Ginu, bude se se mnou celé dva dny hádat, a když tebe,“ obrátil se na Michala, „tak se rozejdem ve zlém. Tohle bys mi nikdy neodpustil.“

Není žádným tajemstvím, že Vlado má pro Michala slabost, co mu však nemůže prominout, že se ho veřejně nikdy nezastal, zvlášť po úterním Zúčtování. „Nestojí tady za mnou nikdo,“ stěžuje si o samotě do on-line kamer. „Buď půjdu na gilotinu, nebo budu nahoře,“ naznačuje další směr svých úvah. A k čemu nakonec dospěl? Volbou Rosti dal především průchod citům. „Nechci se s vámi už po od odchodu z Vily nikdy vidět,“ pronáší na pokraji nervového selhání na adresu zkoprnělých obyvatel Vily. Ale jeho vzkaz byl nejspíš určen hlavně Michalovi…

Sympaťák a hezounek Rosťa, (byť přezdívka Prosťa mu padne jak ulitá), bude Vladovi zcela jistě silnějším soupeřem, než by byl introvertní, ale poněkud nudný Michal. Možná však je to Vladova taktika, byť nevede ke kýženým miliónům. Možná jeho skutečná Volba byla, že to už prostě zabalil. Těžko si totiž mohl nevšimnout, že se ve Vile z pozice leadera skupiny dostal téměř do izolovaných. Tomu by odpovídalo i jeho chování poté, co si zvolil soupeře. Šel si do ložnice symbolicky a trochu pateticky balit a potom se ukryl před kamerami pod přikrývku. Citlivé všudypřítomné mikrofony však nemilosrdně odkrývaly jeho hluboké citové pohnutí a pláč.

„Vybral si blbě,“ prohlásila krátce po přenosu na jeho účet Regina. „Vzít blbým, mladým nanynkám Rosťu, to nebyl dobrý nápad.“ Na kolik budou stačit jejich kredity, to se ukáže v sobotním Duelu.