Roste agresivita na silnicích? Co s tím?

Agresivita na silnicích u určitých lidí za volantem jenom odkryje to, co v nich už dávno je. Pokud se nedostanou do určité situace,vypadají úplně klidně a normálně. Všechno je to především o toleranci a přístupu k životu jako takovému. Proč jezdí řidiči jako prasata? Protože chvátají? Kam a proč? Chvátají podnikatelé, aby toho stihli vyřídit co nejvíce, chvátají i ostatní, protože si špatně zorganizovali čas a naložili si na svá bedra moc úkolů. Otázka potom zní: Stojí jim to za to? Stačí, aby se potkali s dalším »prasetem«, a nehoda je na světě. A ještě něco. S agresivními řidiči, kteří předjíždějí na plné čáře rychlostí výrazně překračující limit, se setkávám často. Ať si jedou, říkám si. Jenže pak se stejně zase všichni potkáme u nejbližšího semaforu a já se jim v duchu směji. V ůbec jsem se nezmínil o řidičích jezdících agresivně ne proto, že někam chvátají, ale protože je to prostě baví. Navrhuji to, co navrhuje i vláda, a sice po dejme tomu pěti přestupcích nad 500 Kč během jednoho roku odebrat řidičák.Agresivita na silnicích vždycky byla a bude, se vzrůstajícím počtem aut a výkonnějšími motory to však je stále větším problémem. A vůbec nejhorší je, pokud na agresivního řidiče doplatí ostatní.Mám jedno geniální a levné řešení: stačilo by, aby byli policajti přímo hmotně zainteresovaní při výkonu funkce. Pokud by například 20 % z vybraných pokut šlo přímo na výplatní pásek, 30 % pro potřeby místního oddělení policie a 50 % do státního rozpočtu, byl by za chvíli takový pořádek na silnicích, až by nám všichni záviděli. Dnes policajty opravdu nic nemotivuje k tomu, aby alespoň trochu dohlíželi na dodržování zákonů. Pokud by se můj návrh uplatnil, vydělal by na tom stát, policie i my občané!Na našich silnicích jezdí nadupaný fára vedle starých škodovek, podnikatelé vedle svátečních řidičů, dlouholetí řidiči vedle začátečníků. T i všichni jsou si na silnici rovni a všichni by si to měli taky uvědomit. Dá se asi vyčíst, že např. začátečníci způsobí nemalé procento nehod. Co do důsledků to ale není nic oproti nehodám způsobeným právě agresivními frajery. Tam už jde opravdu o život. Ale co, nerozlišujme řidiče na agresivní a neagresivní, ale na ty,co dodržují předpisy, a ty,co je nedodržují. T ěm, co je neustále ignorují a ještě zaviní těžkou dopravní nehodu, navrhuji odebrat řidičský průkaz na doživotí. Svět se pro ně nezboří, znám spoustu lidí, kteří auto nikdy neměli.Agresivita roste, a to nejen na dálnicích. Mockrát se mi už stalo, že mě někdo předjel ve městě stovkou zprava těsně před křižovatkou. To je Agresivita. Pokud někdo jede 160 na dálnici a bliká na řidiče jedoucího v levém pruhu 120, je to celkem přijatelné a snad ani ne moc agresivní. Ale jet stovkou ráno kolem zastávky školního autobusu, to je sviňárna. Jezdím hodně v Německu. Pokaždé, když jsem v Praze,mi manželka říká: Nerozčiluj se! Tady jsi v Praze,ne v civilizaci.Často mě zprava nebo zleva předjíždí kretén, který nejspíš ani netuší, že když vozidlo v jednom pruhu zastaví před přechodem, aby pustilo chodce, tak ostatní vozidla musí také zastavit. Kdyby šlo tyhle drsňáky někam nahlásit, jako svědka mít málem přejetou paní s kočárkem a policie by vykonávala právo, pak by to spělo k lepšímu.Jezdil jsem a jezdím hodně,avšak více než s agresivními řidiči se potkávám s bezohlednými řidiči.Já to vidím z pohledu cyklisty. A musím říct, že všichni řidiči jsou pěkní saďouři a nebýt mého andělíčka strážníčka, tak bychom už tady já ani můj drahý bike nebyli.