Rosťa: Vlado mě chtěl olíznout

Čtenáře zajímal hlavně Rosťův vztah s Monikou. "Ve vile to nešlo řešit. Byl jsem rád za něco příjemného. Mimo vilu bych s Mončou asi nechodil, jsme dvě úplně rozdílné povahy. Ale byla hezky roztomilá, hlavně když udělala miminko."

Otázka padla i na jeho sexy jizvu na bradě. "V šesti letech mě pokousal pes od souseda. Byla to moje chyba, vběhl jsem na jeho zahradu a myslel jsem, že pes je zavřený."

Návrat do běžného života bude podle něj nejhůř snášet Wendy. "Ohlasy jsou spíše negativní a to ona nečeká," odpověděl.



Sex ve vile prý Rosťa žádný neměl a co se týká líbání s Vladem a Martinem... "Ani s jedním jsem se nelíbal. Jen Vlado mě chtěl olíznout."

* Jaké bylo setkání s rodinou?

Bylo to super. Mamka nestihla v noci vlak a domů jela až ráno. S kamarády jsem byl na diskotéce, kde do mě všichni hučeli, jak mi přáli vítězství a že jsem neměl vypadnout. Bylo to dost na nervy, s nikým se nedalo normálně bavit. Fanynky tam na mě řvaly, kamarádi byli napití, tak na mě valili jednu otázku za druhou. Pořádně jsem si s nimi popovídal až druhý den.

* Co vám řekla maminka?

Už ve studiu na mě pohrozila rukou. Kdybych mohl, vzal bych si před prvním setkáním s ní pytel na hlavu. Strašně jsem se styděl. Ptala se mě, proč tak moc piju, a že si prý o tom ještě promluvíme.

* Proč tak moc pijete?

Bylo to uvolnění ze stresu, takový útěk z toho všeho.

* Jaký byl nejhorší okamžik ve vile?

Když Emil zahrál, že je na nervy. Nejdřív jsem to bral. Říkal jsem si, že je to normální chlap a má na to nárok. Sám jsem taky párkrát vybuchl. Kdo to nezažije, asi nepochopí. Hotový jsem byl ale z toho, jak vběhli do vily záchranáři a dali mu kazajku. Nikdo z nás se nezmohl na slovo. Pro mě to však byl první okamžik, kdy jsem chtěl jít domů. Lehl jsem si, zakryl se peřinou a díval se na fotky, co jsem měl s sebou z domova.

* Zdálo se mi to, nebo tam začínal románek s Wendy?

Žádný románek, beru ji jako sestru. Mám ji rád za to, jak se tam ke mně chovala. Monča mi dala strašně moc na začátku, Wendy na konci. Ale obě mám rád stejně.

* Opravdu? Nemilujete Moniku?

Není mezi námi ani zamilování, ani milování, je to čistě jen kamarádství. V té vile se fakt nedá vůbec nic dělat. Byla to taková obrana, něco příjemného, ale nic víc v tom nebylo. Takhle se k holkám chovám i venku. Možná to vypadalo jako nějaká láska, ale já to neřešil.

* Kdo vám tam mohl být bráchou?

Saša. Je to super kluk, strašně zábavný. Udělal mi radost, že za mnou přišel na diskotéku. Prý moje vyřazení oplakal a říkal mi, ať to teď zvládnu, že to bude hodně těžké. Petr mi přirostl k srdci hned na začátku. Když se choval, tak jak se choval, mohl být v amoku. Hodně lidí tam říkalo, že v amoku uděláte věci, které byste normálně nedělali.

* Taky se vám to stalo?

Já bych nedělal nic z toho, co jsem dělal ve vile. (směje se) Na diskotéce ani normálně netancuju, protože se stydím. Sám sebe jsem překvapil. Takové ty hry na telefon, striptýz a tak... Doufám, že takhle naplno budu žít pořád. Je to odvaz.

* Za kým půjde Monika, až vyjde z vily - za vámi, nebo za Sašou?

Určitě za Sašou.

* Studujete dálkově střední školu, veřejnosprávní činnost. Kdy usednete zpátky do lavic?

Počítám s tím, že přijedu domů, vezmu aktovku na záda, pak věci na trénink a začne normální život.

* Myslíte? S popularitou, kterou máte?

Tak tu si vůbec nepřipouštím. Nechápu to. Za co? Vždyť nic neumím. Jenom jsem žil ve vile. A za to se podepisovat mi připadá dost bláznivé. Že mě někdo pozná na ulici, pro mě bude asi největší změnou. Můj obličej je profláklý.

* Chtěl byste toho využít? Vaši kolegové dostávají nabídky na reklamy, na role do filmů...

Jestli bude nějaká příležitost, určitě bych ji chtěl čapnout a něco s ní udělat. Vím, že zrovna tahle bublina je dost tenká a hodně rychle praskne.

* V noční show vás viditelně nemile překvapila vaše kamarádka Nikola. Proč?

Znám ji pouhých čtrnáct dní a dovídám se, že se vydávala za moji holku. Skamarádila se s Katkou od Petra Zvěřiny a bydlela u nich. Já opravdu žádnou přítelkyni momentálně nemám.

