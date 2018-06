Rosťa si otevřel Vilu VyVolených

FOTOGRAFIE ZDE

Aby otevření nového baru nezůstalo bez povšimnutí, pozval si Rosťa na pomoc své spolubydlící z Vily - Petra, Sašu, Martina, Jindru, Hanse a Moniku. Všichni společně pak přestřihli pásku.

Na příjezd VyVolených do Šumperka samozřejmě čekaly desítky fanoušků. Do davového šílenství se zapojily i babičky. „Mě do toho uvrtala dcera, protože měla odpolední. Stojím tady s vnučkou od tří hodin,“ řekla starší žena, když se její dvanáctiletá vnučka tlačila pro podpisy.

„Kdyby to byli slavní sportovci nebo muzikanti, tak bych to pochopil, ale tomuhle nerozumím. Žasnu, jak málo stačí ke slávě,“ pravil muž, který přivezl k Alkově Vile syna a dceru.

Pomohly kamarádky

Rosťa se spokojeně usmíval. „Všechno v této šumperské Vile by mělo připomínat život VyVolených,“ řekl. Interiér, zřízený z bývalé sauny, navrhl spolu s kamarádkami z reklamní firmy.

Momenty z reality show se budou promítat na dvou velkých obrazovkách. „Budou tady i makety televizních kamer, aby iluze byla co nejdokonalejší,“ vysvětlil Alka. On sám kvůli účasti v soutěži a následným společenským povinnostem přerušil střední školu. „V září zase začnu studovat,“ slibuje dvacetiletý exvyvolený.

V poslední době věnoval čas hlavně baru, jehož je spolumajitelem. „Když k tomu přičtu společenské akce po celé republice, bylo toho až nad hlavu,“ přiznal Alka.