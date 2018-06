Rossellini zazářila na molu

16:54 , aktualizováno 16:54

Je jí osmnáct, má svůdnou postavu, přitažlivou tvář a lákají ji světla ramp. Debut si dcera Rossellini Elettra odbyla na přehlídkovém molu v italském Miláně, kde prezentovala díla módních návrhářů Frankie Morella a Silvie Tcherassiové. Teď by měla spolupracovat s americkými designéry, kteří stojí za značkou Abercrombie and Fitch.

