Roseanne není rasistka. Prochází si peklem, brání Goodman Barrovou

Goodman se v rozhovoru pro The Sunday Times svěřil s tím, že poté, co byl vysoce hodnocený komediální sitcom Roseanne o rodině obézních Američanů zrušen, je úplně zničený a má deprese. John Goodman hrál v seriálu manžela Barrové, Dana Cornera.



„Zlomilo mi to srdce, ale říkal jsem si: Co se dá dělat, je to jen byznys. Musím to nechat být. Po měsíci jsem se však dostal do šílených depresí. Jsem depresivní i normálně, takže každá záminka k tomu, abych se složil, se vždycky hodí,“ zavtipkoval herec. I tak mě to dostalo více, než jsem čekal,“ dodal Goodman.

Herec se Barrové zastal a oznámil, že po ukončení sitcomu a vyhození z televize se herečka po domluvě vzdala svých práv na plánované pokračování seriálu s názvem Conersovi. Po provalení skandálu se s herečkou rozloučila i zastupující agentura.

Konec seriálu Roseanne, jedné z nejsledovanějších komediálních sérií televize vlastněné společností Walt Disney, způsobilo několik slov, které Barrová adresovala bývalé poradkyni exprezidenta Obamy Valerii Jarrettové. Označila ji za společného potomka Muslimského bratrstva a Planety opic.

„Stoprocentně vím, že Roseanne není rasistka. Za vše jsem jí poděkoval. Napsal jsem jí e-mail, ale neodepsala. Vím, že v tuhle chvíli si prochází peklem,“ soucítí s Barrovou Goodman.

Na otázku, zda byl překvapen rozhodnutím vedení televize ABC a následným vyhazovem herečky, odpověděl, že byl překvapen spíše odezvou veřejnosti. Oba herci prý v soukromí bližší přátelé nejsou. Barrová Goodmanovi veřejně poděkovala na sociálních sítích za to, že se jí otevřeně zastal ve chvíli, kdy ji všichni ostatní odsoudili. Herečka oznámila, že zvažuje na pár měsíců přestěhování do Izraele, kde chce studovat. Pilotní díl seriálu prý rozhodně sledovat nebude.



Žena v domácnosti Roseanne, ústřední postava stejnojmenného populárního sitkomu, který slavil úspěch už před třiceti lety i nyní, zemře. Tak začne navazující seriál televize ABC nazvaný Connersovi, který se bude věnovat zbylým členům rodiny, převážně pak dceři Darlene.