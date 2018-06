Rossano B. Maniscalchi očima Ivana Klímy:

„V posledních letech mi stále víc připadá, že pokoušet se o dobrou literaturu je už jen projevem jakéhosi zatvrzelého podivínství. Kdo se dnes ještě zajímá o literaturu, (pokud za literaturu nepovažujeme všechno, co je vytištěno a svázáno do tvaru knihy)? A kdo se tedy zajímá o životy, natož podoby spisovatelů? Žijeme přece v období, kdy zájem lidí přitahují hokejisté, zpěváci či televizní baviči. Nakonec zájemci o dobrou literaturu patří do stejného okruhu podivínů jako spisovatelé sami. Nuže, k největším podivínům z tohoto kruhu patří náš přítel Rossano, který se rozhodl spisovatele fotografovat a z jejich podob sestavit celou knihu. Hrdinové jeho podobizen pocházejí ze všech končin světa, mají však cosi společného. Řekl bych jakousi oduševnělost, jež je jistě předpokladem pro činnost, kterou si zvolili, ta však vynikla jistě i zásluhou chápavého pohledu a vynikajícího umění, jímž vládne pan Rossano B. Maniscalchi.“