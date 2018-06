Rosničku Romanu Vítovou vystřídala malá Miss Barbie

Setkání s Romanou Vítovou začalo pro Lenku líčením a oblékáním v kostymérně barrandovského studia. Romana Vítová ji poté provedla po celém studiu na Barrandově a ukázala jí, jak se počasí moderuje. Společně si také vše vyzkoušely.

Miss Barbie 2006 si vedla dobře a šikovně si poradila i s televizním vysílacím systémem, který při natáčení počasí vše zobrazuje zrcadlově. Po krátkém tréninku s Romanou Vítovou zvládla Lenka i tuhle záludnost a natočila vlastní relaci o počasí.



Stále ale nemohla přijít na to, jak je možné, že si Romana vždy pamatuje, co má říkat, a tak jí profesionální rosnička prozradila, kam si schovává taháky, kdyby náhodou zapomněla text. Malá Miss Barbie si svůj den splněných přání užívala bez trémy a strachu. Možná z ní za pár let vyroste konkurence dnešních rosniček.