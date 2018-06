Rosnička létá, aby nebyla nebezpečná

ČTĚTE TAKÉ:

Původně chtěla dělat na Ruzyni leteckého meteorologa, ale postupem času všechno přehodnotila. „Myslím si, že i náhody můžou být dobrou životní cestou.“

Alena Zárybnická je nejen moderátorkou, ale také meteoroložkou a grafičkou. Na rozdíl od kolegů z konkurenčních televizí, si předpověď připravuje sama a sama si také maluje grafické symboly - mráčky, sluníčka…

Na počasí se jí ptají lidé soustavně, včetně rodinných příslušníků. Nevadí jí to, ale překvapuje ji, že ani vlastní maminka někdy není schopná pochopit, že ne vždycky můžou dát lidem přesnou předpověď. Práce před kamerou ji prý mimo jiné trochu ztlumila.

„Vzalo mi to trochu té praštěnosti a bláznivosti, kterou si teď dovolím jenom v kruhu svých kamarádů na letišti. Tam mě znají od malička a je jim úplně jedno, co dělám.“ Na letiště vodí i svého osmiletého syna Víta. „Je na tom stejně jako kdysi já. Bere to jako samozřejmost. Uvidíme, jestli bude také létat.“

Alena Zárybnická létá na větroních. Za sebou má čtrnáctidenní soustředění a před sebou mistrovství republiky dvousedadlových kluzáků. „Loni jsme skončili s kolegou třináctí, teď bychom chtěli být o něco lepší.“ Plachtařské závody má ráda mimo jiné i proto, že je na nich meteorolog. „Vychutnávám si ten pocit, že mi někdo předestře předpověď počasí a já o tom nemusím moc přemýšlet. A na druhou stranu s tím člověkem strašně cítím, protože vím, jak to má v tu chvíli složité.“ Pro letošek si dala za cíl, strávit na letišti co nejvíc času a má k tomu dobrý důvod. „Čím víc létám, tím jsem sama sobě a svému okolí míň nebezpečná.“