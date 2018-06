Rosnička Kocurová: na skok v Česku a hned hvězdou přehlídky

"Teď jsem v Čechách jen na dvanáct dní," prozradila na módní přehlídce návrhářky Petry Pilařové. "Rozhodně tu nezahálím. Skoro každý den mám služby v televizi a jsem také ráda, že se můj krátký návrat do Čech strefil do termínu otevíracího večírku nového ateliéru. Petra je mou oblíbenou návrhářkou. Nový ateliér se jí opravdu povedl, stejně jako její nová kolekce," rozplývala se.



Aneta Sychrová, Lucie Váchová, Hana Mašlíková a Radka Kocurová

Na otázku, co zajímavého přinese rok 2009, rosnička odvětila, že kromě klasického cestování mezi Londýnem, Prahou a Havířovem, kde žijí její rodiče, pro ni představuje nový rok také jednu zajímavou spolupráci. "Stala jsem se tváří jedné kosmetické značky. Tato značka není masová. Její výrobky jsou opravdu kvalitní, budou se používat v kosmetických salónech a k dostání by měly být zejména v lékárnách. Název zatím prozradit nemohu," říká tajemně.

Za podobnou spolupráci se inkasují pohádkové honoráře. O kolik si rosnička polepší? "Dostanu tři melouny," odpovídá vážně. "K tomu pět pomerančů a deset mandarinek... Takové věci se přeci neprozrazují," dodává vzápětí s úsměvem.

Slavnostní večírek si Radka opravdu užívala. Z míry jí nevyvedla ani novinářka, která jí oslovila Jitko. "Přijde mi to trapné, že si nás s Jitkou Kocurovou novináři stále pletou. Myslím, že když už se mnou chtějí dělat rozhovor, měli by být více informovaní. Jedna paní se mě tu dokonce zeptala, kdy letím za přítelem do Řecka. Směji se tomu."

Ozdobou nového ateliéru s luxusní adresou v Pařížské ulici byly také modelky Hanka Mašlíková, Aneta Sychrová a Lucie Váchová.