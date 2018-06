Rosnička Kocurová: Bude medaile!

Půvabná hnědovláska jistě bude při fotbalovém mistrovství světa v Německu přitahovat kamery. Usměvavá dívka v bílém dresu s číslem 10 na zádech bude v hledišti fandit českému mužstvu.

Pětadvacetiletá Radka Kocurová pracuje jako rosnička v televizi Nova a je druhou vicemiss z roku 2002. A taky tou holkou od „Rosy“, tedy přítelkyní Tomáše Rosického, jedné z největších hvězd českého týmu.

Také ona se teď chystá do Německa podpořit fotbalovou reprezentaci, podobně jako desítky tisíc českých fanoušků. Od předpovědních map si tedy na čas odpočine. Věří dokonce, že se do Počasí vrátí až za měsíc - to kdyby se český tým probil až do finále.

„Přála bych si, aby kluci postoupili ze skupiny. Pak aby porazili Brazílii, to by byla krása! A potom došli až do finále,“ zasnila se Kocurová.

Ve speciální předpovědi pro MF DNES přisoudila reprezentaci na turnaji převážně hezké počasí a medaili k tomu. Vzápětí poklepala na stůl, aby štěstí nevyplašila. Snaží se naopak pěkně si je hýčkat: třeba tím, že si na české zápasy obleče dres ze staré kolekce. Právě ten, ve kterém dal její přítel gól v rozhodujícím utkání o postup na mistrovství světa.

„Hned po tom zápase jsem věděla, že do Německa chci jet. Pravidla v reprezentaci jsou přísná, takže se asi vůbec nepotkáme, ale chci být Tomáškovi co nejblíž,“ tvrdí Kocurová, která svému příteli jinak neřekne. Jsou spolu čtyři roky, vzájemně se chválí, ale veřejnost do svého vztahu moc nepouští.

Růže od „Rosy“

On: úspěšný fotbalista, který nedávno přestoupil z jednoho velkoklubu do druhého - z německého Dortmundu do anglického Arsenalu. Ročně si vydělá víc než 100 milionů korun. Ona: krásná modelka a tvář komerční televize Nova.

Jejich vztah je stále pod dozorem veřejnosti. „Nemyslel jsem si, že to bude tak divoké,“ svěřoval se kdysi Rosický. Co jste se o dvojici třeba mohli dozvědět?

K svátku jí poslal z Německa jedenáct růží...

„Ale to bylo jen první rok,“ naoko si stěžuje Radka Kocurová. „Radost mi však dělá pořád, třeba když dá gól.“ Katka, Radka, to zní stejně.

Dlouho jí prý Katko omylem říkal...

„No párkrát jsem ho musela opravit, ale už si to pamatuje,“ říká Kocurová.

Chválila ho, jak kope štrajflí...

„Opravil mě, že asi myslím šajtlí. V pravidlech už se teď vyznám. Jeho maminka mě třeba naučila, co to je ofsajd. Tu definici umím bez chyby, ale je to jen teorie. Utěšuju se, že na hřišti ofsajd občas nepozná ani rozhodčí.“

Nenosí podpatky, aby nebyla vyšší než on...

„Už to neřešíme.“

A sluší jim to i tak. Vypadají jako sehraný pár. Kdy bude svatba? Na tuhle otázku je Radka Kocurová hodně alergická. Ptá se na to totiž každý a pořád: novináři, fanoušci, přátelé. Bavič Karel Šíp se v přímém televizním přenosu vyhlášení ankety Zlatý míč zeptal Tomáše Rosického hned třikrát. A dostal třikrát stejnou odpověď: Zatím svatbu neplánujeme.

„Je to tak, jsme ještě mladí,“ potvrzuje Kocurová s úsměvem. O jejich vztahu moc mluvit nechce. Zdráhá se prozradit třeba i to, čím udělá příteli největší radost. Vypráví, že má rád škubánky nebo lívance, ale svoji největší kuchařskou specialitu si nechává pro sebe.

„Máme spolu takovou dohodu, že o sobě nebudeme moc vyprávět,“ říká. Je ostražitá hlavně proto, že se už v tisku dočetla i nehezké věci. Když za Tomášem poprvé cestovala na návštěvu do Německa, tak se o ní psalo: Letí za ním do postele a ještě jí platí luxusní letenku za pětačtyřicet tisíc. „Všechno beru s nadhledem, ale vadí mi lži,“ hněval se tehdy Rosický. „Za takovou cenu by se Radka proletěla dvakrát kolem světa.“

Miss a Miminko

Potkali se na jaře 2002 na focení nové kolekce firmy Nike. Před objektivy už tenkrát stál skvělý fotbalista, ale v plandavých trenýrkách vypadal tak trochu komicky - malý a hubený, nakrátko ostříhaný kluk. Však mu také spoluhráči přezdívali Miminko a v Německu na něj diváci starostlivě pokřikovali: Schnitzel! Aby se ládoval řízky a aspoň trochu přibral.

Ona jezdila za prací po světě. On hrál v Německu. Ani vztah na dálku je nerozdělil. „Jsme si vzácnější, těšíme se na sebe. Je to, jako když je kluk na vojně a holka čeká,“ vyprávěla před lety. Po mistrovství se zase její přítel odstěhuje do Londýna. „Nic se pro nás nezmění. Jen strávím o hodinu déle v letadle,“ tvrdí Radka Kocurová.

Do Dortmundu jezdila jednou do měsíce, ale pokaždé se snažila zůstat aspoň na týden, čtrnáct dní. Spřátelila se i s jeho rodiči, se kterými teď bude bydlet i během mistrovství světa. Z Tomášova dortmundského domu budou společně vyrážet na zápasy. Zatím mají koupené tři lístky na utkání českého týmu v základní skupině, ale plánují, že se zdrží déle.

Její přítel bude bydlet s reprezentací v hotelu, takže se během šampionátu zřejmě uvidí jen na dálku - z hlediště.

Vyděsila ji zlomenina

„Budu nervózní jako vždycky. Budu mu fandit, abychom vyhráli, ale hlavně mám strach, aby se mu nic nestalo.“ V Německu si před dvěma roky zlomil při fotbale ruku. Byl to nepříjemný pohled i pro otrlé. „Zrovna jsem se na to koukala v televizi. Hrůza. Několikrát ten záběr opakovali. Uklidnila jsem se, až když mi zavolal ze sanitky.“

Přesto se snaží nevynechat ani jeden jeho zápas. Na stres při utkání si už zvykla. A přivykla i jiným věcem. Už ji nepřekvapí, že její přítel tráví dost času u počítače - relaxuje tím, že hraje hry na obrazovce.

„Zkoušela jsem to taky a moc mi to nešlo. Když jsme spolu, tak radši chodíme na procházky, povídáme si. Ale když chce, nechám ho hrát a jdu si číst,“ říká. Smířila se i se zástupy fanynek, které občas přešlapují před jeho domem. Ani ona nemá o nápadníky nouzi.

„Pozvání na večeře odmítám, jinak by asi v našem vztahu nebylo něco v pořádku. A Tomáškovy fanynky? Snažím se to nevnímat. Vím, že se ženám líbí, ale spousta fanynek našemu vztahu přeje, takže jsem v pohodě.“

To když ho spoluhráči v Německu ostříhali dohola, tak se jí to ale vůbec nelíbilo. „Vypadal mnohem mladší,“ říká Kocurová. „Delší vlasy mu sluší daleko víc.“

Fotbalová předpověď Radky Kocurové

* Bude Tomáš zdravý pro začátek mistrovství světa?

Stehno, které ho bolelo, už je v pořádku. Je fit a bude i ve výborné formě.

* Jaké bude při zápase proti USA počasí?

V pondělí bude krásně, 28 stupňů, polojasno, vítr mírný. To je dobře pro fanoušky. Pro hráče by bylo lepší oblačno, teploty okolo 23 stupňů.

* Kolik dní proprší?

V Německu prší častěji než u nás. Tipuju deset dní.

* Kolik kilo přibere Tomáš během mistrovství?

Teď má asi 67 kilo. A to si udrží i v Německu.

* Kolik dá Tomáš gólů?

Tipuju, že vstřelí pět branek. Doufám, že jsem to nezakřikla.

* Porazí česká reprezentace USA?

Ano.

* Jak dopadne český tým na šampionátu?

Uspějeme. Radši to zaklepu, ale podle mě bude medaile.

* Kolik vypije Tomáš v Německu piv?

Ani jedno, protože reprezentace není holubník.

* Bude se mu o vás zdát?

Nebude. Musí se soustředit na fotbal. Žádné sny!