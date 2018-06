Rosnička Karla Mráčková: Chci ještě dvě děti

Děti chce možná i proto, že její dva synové jsou bezproblémoví a hodní. "Jsou to opravdu skvělí kluci. Maxík šel teď do školy, je červnový a je to znát, je mezi dětmi nejmenší. Sedí v první lavici a já se mu trochu směju a říkám mu, aby si sedl paní učitelce na klín. Škola ho ale baví a rád si plní své povinnosti," říká rosnička.



Karla Mráčková se svými syny

S nadsázkou dodává, že ona rodí děti a její okolí se s tím musí vypořádat. Míní tím samozřejmě i svého manžela. S tím je naladěna na stejnou notu, v pár věcech se ale také rozcházejí.

"Manžel třeba nemá rád kořeněné vůně, dává přednost svěžím vůním. Já bych byla zrovna moc ráda, kdyby voněl novou pánskou vůní Dior, kterou jsem shodou okolností uvedla na český trh. Věřím, že ho ještě přemluvím a bude ji používat, ráda bych ji na něm totiž cítila," říká Mráčková.

Tváří této vůně je hollywoodský herec Jude Law, který není zrovna její typ. "Jude je typický krasavec, na ty já moc nejsem. Líbí se mi ale jeho pohled a modrozelené oči."

Dřevitou kořeněnou vůni, jejíž hlavní složkou je zázvor, citrus a cedrové dřevo, přišli do restaurace SOHO očichat také Gábina Partyšová s manželem, Libor Bouček, Ondřej Pýcha, Alice Bendová nebo Marek Vašut.