Rosnička Jákl Vítová ukázala dceru Sofii

Půvabné rosničce a kaskadérovi a producentovi Petrovi Jáklovi se změnil díky přírůstku do rodiny život. Středobodem jejich vesmíru se stala Sofie, o které všichni říkají, že je celá táta. Po mámě má prý pršáček a oči. Samozřejmě je to ale to nejkrásnější miminko na světě. "Říkají to všechny maminky, vím, ale nezaujatě tvrdím, že je," říká s úsměvem Jákl Vítová. - Podrobnosti o porodu malé Sofie čtěte zde

Na novou roli si zvykla rychle, nic jiného jí ani nezbývalo. "Je to hned od začátku takový kolotoč, člověk kojí každé tři hodiny, pak nechá miminko říhnout, přebaluje ho, jde s ním na procházku a takhle pořád dokola: přebalování, kojení, říhání, procházka... Ale je to krásný kolotoč."



Romana je na svou dceru pyšná

Dceru zatím neopustila déle než na hodinu, a to jen z důvodu návštěvy lékaře. Tak se na ni soustředí, že dokonce zapomněla i na svoje jednatřicáté narozeniny. Ještě že má pozorného manžela, který jí je připomněl. A taky starostlivého. S malou pomáhá, jak se dá, a jestli na začátku říkal, že zvládne všechno, jen ne kojení, tak zvládá i to. Manželku totiž občas nechá v noci odpočívat a nakrmí dcerku odstříkaným mlékem sám. Mamka to ale stejně jedním okem sleduje.

Do práce nespěchá

"Příroda to tak dobře zařídila, že jak by mě nevzbudil budík, tak mě vzbudí jen pouhým zavrtěním v postýlce Sofinka. Dokáže se ozvat i daleko hlasitěji, už neříkám, že je hodná po mně," směje se rosnička. Nejhodnější je prý ve vaně, koupání miluje, a tak se obě brzy zapíší do kurzů plavání maminek s dětmi.



Šťastní rodiče se svým pokladem

Rodiče čeká zřejmě na konci léta stěhování do nového bytu na Barrandově, které se už nějakou dobu odkládá. "Tak to se stavbami bývá, doufám, že nejpozději do září budeme v novém. Malá má zatím jen postýlku, dětský pokojíček na ni musí čekat v Baby parku a těším se, až ji do něj uložím.

Do práce rosnička, která má zpátky svou štíhlou postavu, vůbec nespěchá. Je šťastná, že kolegyně hlášení počasí zvládají bez ní a že se může věnovat malé. Vypomůže ale ráda, když bude během letních dovolených třeba. Program jí zcela vyplňuje mazlinka, brouček, beruška, miláček nebo jak ještě svému prvnímu potomkovi doma říkají a určuje si, co, jak a kdy se bude dít. Na společenských akcích, kterých se blonďatá dračice často zúčastňovala, ji zřejmě ještě nějakou dobu nikdo neuvidí.