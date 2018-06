Rosnička Jákl Vítová chce další dítě, návrat do práce neplánuje

"Zmizela jsem, protože Sofinka nám povyrostla a vyžaduje opravdu maximální pozornost a já si to strašně moc užívám," řekla Romana Jákl Vítová. "A chystáme se na další," dodala.

Její slova potvrdil i manžel, který si myslí, že je na čase, aby jejich dcera měla sourozence. "Teď trápí kočičky, plyšové pejsky, miminka, tak já myslím, že by mohla trápit nějakého bratříčka nebo sestřičku, takže určitě něco přibude," řekl filmový producent a režisér Petr Jákl, kterého teď plně zaměstnává vězeň Kajínek, respektive film o něm.

"Vyslechl jsem spoustu svědectví. A zjistil jsem při tom, že jádro celé kauzy tkví v něčem jiném, než si lidé myslí," řekl Jákl, který chce na blížící se premiéru dostat stůj co stůj i samotného vězně. "Požádáme o to a uvidíme, při natáčení nám Vězeňská služba velmi pomáhala. Nepůjde-li to, vymyslíme, jak by naopak premiéra přišla za Kajínkem," slíbil Jákl.

Z natáčení filmu Kajínek - režisér Petr Jákl

Manželka Romana jeho pracovní vytížení chápe a baví ji být strážkyní rodinného krbu. Nejraději by byla dál ženou v domácnosti a možná si jen občas odskočila do práce. "Já jsem to po Romče chtěl, že by bylo hezčí, kdyby mohla být doma, ale když se bude chtít vrátit, já jí v tom bránit nebudu," prohlásil Jákl.