Rosický se bojí, že bude Kocurová žárlit

"Věř mi, s Tomášem jsem chodit nechtěla a nechci," říká Leona Gyöngyösiová (vlevo) jedné ze svých kamarádek

Současná přítelkyně špičkového fotbalisty Tomáše, II. vicemiss letošního roku a modelka Radka Kocurová, si prý totiž svého bohatého přítele pečlivě hlídá."Podle toho, jak se na mě dívá, to vypadá, že má ze mě strach. Jako by mi chtěla naznačit, že jsem ho sice měla, ale teď ho má ona," prohlásila zpěvačka na Radčinu adresu.Osobně se spolu neznají. "Viděla jsem ji jenom párkrát. Když jsme jely s holkama na vystoupení a stály jsme na náměstí I. P. Pavlova, tak mě na ní holky upozornily. Už tehdy mi ten její vražedný pohled mnohé naznačoval," poznamenala Leona.O současném vztahu k modelce si prý mladičká zpěvačka se svým "kamarádem přes telefon" vůbec nepovídá."Tomáše jsem jako přítele vážně nikdy nechtěla a fakt mi to je jedno. Je prý zamilovaný a já to dál neřeším. Hlavně ať je šťastný - přeju mu to," dodala Leona, která má momentálně oči jenom pro svého nového přítele.