Rosenbergovi by se Agáta Hanychová zamlouvala

Čtenáře nejvíc zajímalo, jak to vypadalo ve vězení, jak ovládal svůj pověstný sexuální apetit, z čeho byl vlastně obviněn, jestli mu chyběl jeho syn Forrest a co bude dál. A jeden čtenář se dokonce zajímal o to, jestli by do pornobranže neangažoval Agátu Hanychovou.

Proč vás vlastně zavřeli?

Nechci to nějak rozvíjet, ale základ tam je, že naše uklízečka nám odcizila peníze a pak nás obvinila, že jsme ji nutili natáčet porno. Pošpinila celou naši firmu i náš soukromej život, ale doufáme, že se vše dobře vysvětlí.

Byl to šok?

Šok to byl a skutečně jsem nevěděl, za to mě zatkli. A i když mi sdělili obvinění, tak jsem si stále myslel, že potom, co se k tomu vyjádřím, budu propuštěn domů. Bohužel se tak nestalo a dalších pět měsíců jsem strávil ve vazbě s tím, že jsem každý den doufal v propuštění.

Jaké je vaše vzdělání a jak to, že nemáte peníze, prý jste ani neslavil narozeniny?

Jsem vyučený automechanik. Peníze skutečně nemáme a je to nyní velmi těžký, protože platíme leasingy a hypotéku a zatím jsme ještě nezačli pracovat a minimálně tři neděle pořádně nezačnem, takže naše dluhy jdou do statisíců. A když v Čechách podnikáš, tak je velmi těžké být opravdu bohatý, když děláš vše poctivě.

Jak jste to zvládal bez syna?

Bez syna to bylo těžký, ale vždy jsem doufal, že už to druhý den musí skončit. Hodně jsem tam studoval, četl a psal, takže o zábavu bylo stále postaráno. Samozřejmě když se člověk nenudí, tak všechno rychlejc utíká. Ale je to vážně těžký.

Jak vás brali ve vězení? Byl jste celebrita, chlapi chodili na rady, nebo jste zapadl a našel tam třeba i kámoše? Nebo si na vás dovolovali?

Ve vězení jsem byl částečně celebrita, jelikož jsem zjistil, že tam mám spoustu známých, tak spíš lidé chodili pro rady a i pár kamarádů jsem si tam našel. S některými si i teď po propuštění píši dopisy. Je tam jiný život.

Nechápu, jak mohli Tvé ženě odebrat dítě a nemohla ho kojit... Budete se kvůli tomu soudit?

To je vzdálená budoucnost, taktéž si myslíme, že to nebylo zrovna košér, ale teď musíme vydržet. Ale díky, že sis toho všiml.



Chci se zeptat, jaké to bylo v base bez sexu? Nebo jsi řádil i tam?

Bez sexu se to dalo celkem vydržet, nic zvláštního se tam dělat nedá. Jelikož jsem byl na samotce, tak jsem měl sex, kdy jsem chtěl.

Líbí se ti Agáta Hanychová? Nemohl bys nějak zařídit, aby začala točit? Já a mí kamarádi by to uvítali.

Agáta se mi líbí, je to hezká holka a určitě není blbá, jak si spousta lidí myslí. Několikrát jsem se s ní setkal a vždy to bylo o pohodě a také znám jejího nynějšího přítele víc jak patnáct let a vím, že to je člověk, kterej je velmi vyrovnanej. Přemlouvat jsem se ji nepokoušel, protože tolik peněz by mi to asi nevydělalo, kolik by si ona řekla. Ale zkus se jí zeptat, třeba to klapne, rád to natočím.